'पास कर दूंगा', छात्राओं के साथ क्लासरूम-टॉयलेट में गंदी हरकत करता था टीचर; हुई धुनाई
उर्दू हाई स्कूल में 10वीं की छात्राओं से यौन उत्पीड़न का मामला। पास कराने का झांसा देकर घिनौनी हरकत करने वाले कन्नड़ टीचर की पैरेंट्स ने स्कूल में घुसकर जमकर धुनाई कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।
कर्नाटक के बेलगावी से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां चिकोड़ी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में मंगलवार को परिजनों ने एक शिक्षक की जमकर पिटाई कर दी। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है।
पास कराने का देता था झांसा
आरोपी शिक्षक की पहचान श्रीशैल कुंभार के रूप में हुई है। वह एक सरकारी उर्दू हाई स्कूल में कार्यरत है, जहां वह कन्नड़ विषय पढ़ाता है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी टीचर पहले तो छात्राओं को अपने विषय में पास कराने का लालच देकर फंसाता था। इसके बाद वह क्लासरूम और स्कूल के टॉयलेट के अंदर उनके साथ यौन उत्पीड़न जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम देता था।
5 से अधिक छात्राओं ने की शिकायत
टीचर की इस करतूत का खुलासा तब हुआ, जब 5 से अधिक छात्राओं ने सामने आकर अपने साथ हुए इस दुर्व्यवहार की शिकायत की। इन शिकायतों को सुनने के बाद अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा और वे बड़ी संख्या में सीधे स्कूल कैंपस में पहुंच गए।
पिटाई के दौरान कबूली गलती, मांगी माफी
गुस्साए परिजनों ने स्कूल पहुंचकर आरोपी टीचर को घेर लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। इस घटना के कारण कुछ देर के लिए स्कूल परिसर में भारी तनाव का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि जब परिजन टीचर की पिटाई कर रहे थे, उस दौरान आरोपी ने अपनी हरकत को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और उग्र परिजनों से माफी भी मांगी।
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
हंगामे और मारपीट की सूचना मिलते ही चिकोड़ी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में लिया और आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है।
रायचूर जिले में दो बच्चियों का 'यौन उत्पीड़न' करने का आरोपी गिरफ्तार
इसके अलावा, कर्नाटक के रायचूर जिले में दो बच्चियों का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना रायचूर जिले के सिंधनूर तालुक की है और पीड़िता दूसरी और तीसरी कक्षा में पढ़ती हैं।
उसने बताया कि आरोपी की उम्र 30 साल है और एक कारखाना में काम करता है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पीड़ित परिवार का जानकार था और उसने कथित तौर पर 10 जून को इस वारदात को तब अंजाम दिया, जब उनके माता-पिता दिहाड़ी मजदूरी के लिए घर से बाहर थे।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने लगातार पांच दिनों तक बच्चियों का यौन उत्पीड़न किया और उन्हें धमकियां दी कि अगर उन्होंने किसी को इस बारे में बताया, तो वह उनके माता-पिता को मार डालेगा।
उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत सिंधनूर सिटी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है और आरोपी को इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें