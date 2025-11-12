मासिक धर्म पर कब तक बेइज्जत होते रहेंगे मीलॉर्ड? निजता की रक्षा के लिए SC में SCBA की गुहार

संक्षेप: याचिका में कई उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश का 2017 का मामला शामिल है, जहां मासिक धर्म के खून की जांच के लिए 70 लड़कियों को नग्न कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने देश भर के संस्थानों में महिलाओं की 'गरिमा, निजता और शारीरिक स्वायत्तता के व्यापक उल्लंघन' के खिलाफ तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान उनकी निजता और गरिमा को ठेस पहुंचाने के विभिन्न मामलों का हवाला देते हुए महिलाओं की निजता की रक्षा के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है।

यह याचिका महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में हुई एक हालिया घटना पर प्रकाश डालती है, जहाँ तीन महिला सफाई कर्मचारियों को कथित तौर पर यह साबित करने के लिए अपने सैनिटरी पैड की तस्वीरें भेजने के लिए मजबूर किया गया था कि वे मासिक धर्म से गुजर रही हैं।

AOR प्रज्ञा बघेल की याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड प्रज्ञा बघेल के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल के दौरे के कारण विश्वविद्यालय में कर्मचारियों को रविवार को अस्वस्थ होने के बावजूद ड्यूटी पर बुलाया गया और सैनिटरी पैड की तस्वीरें लेने तक उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनका अपमान किया गया और उन पर दबाव डाला गया।

याचिका में मासिक धर्म पर बेइज्जती के कई उदाहरण बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, SCBA ने इस याचिका में शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में मासिक धर्म वाली महिलाओं की "मासिक धर्म के दौरान शर्मिंदगी" को उजागर करने वाली कई अन्य समाचार रिपोर्टों का भी हवाला दिया है। याचिका में कई उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश का 2017 का मामला शामिल है, जहां मासिक धर्म के खून की जांच के लिए 70 लड़कियों को नग्न कर दिया गया था।

गुजरात के मामले का भी उल्लेख इसके अलावा इसमें गुजरात के 2020 के मामले का भी उल्लेख किया गया है, जहां छात्राओं को निरीक्षण के लिए अपने अंडरवियर उतारने के लिए मजबूर किया गया था; और महाराष्ट्र का जुलाई 2025 का मामला जहां प्रिंसिपल द्वारा खून के धब्बों की तस्वीरें दिखाने के बाद लड़कियों को कथित तौर पर शारीरिक जांच से गुजरना पड़ा था।