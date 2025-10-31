Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsSC Victoria Basu on custody case Shaikat Basu Dont want to damage India Russia relations but worried about the child
भारत-रूस के संबंध खराब नहीं करना चाहते, लेकिन बच्चे की चिंता; कस्टडी केस पर SC

भारत-रूस के संबंध खराब नहीं करना चाहते, लेकिन बच्चे की चिंता; कस्टडी केस पर SC

संक्षेप: कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा कोई फैसला नहीं देना चाहते, जिससे दोनों देशों से संबंध खराब हों हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चा अपनी माँ के साथ स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। लेकिन हमें उम्मीद है कि यह बाल तस्करी का मामला नहीं है और वह रूस में अन्य शोषणकारी गतिविधियों में लिप्त नहीं है।

Fri, 31 Oct 2025 06:16 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सुप्रीम कोर्ट ने रूसी महिला और भारतीय नागरिक के केस पर अपनी चिंता जाहिर की है। शुक्रवार को रूसी दूतावास से महिला के बारे में कोई ठोस जानकारी न मिलने पर अदालत ने कहा कि वह कोई ऐसा आदेश पारित नहीं करना चाहते, जिससे भारत और रूस के बीच के संबंध खराब हों। गौरतलब है कि केंद्र ने इस मामले पर अदालत को सूचित किया था कि अपने भारतीय पति से अलग हो चुकी विक्टोरिया बसु नामक रूसी महिला, बच्चे की कस्टडी के बीच ही नेपाल के रास्ते देश से भाग चुकी है। इस बात का अंदेशा है कि वह रूस पहुंच चुकी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची की पीठ ने केंद्र द्वारा महिला के भागने की सूचना मिलने के बाद रूसी दूतावास से इस मामले में जानकारी मांगी थी। हालांकि वहां से अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई। इस पर कोर्ट ने कहा, "हम ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करना चाहते जिससे दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़े, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मामला भी है!"

पीठ ने कहा, "हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चा अपनी माँ के साथ स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। लेकिन हमें उम्मीद है कि यह बाल तस्करी का मामला नहीं है और वह रूस में अन्य शोषणकारी गतिविधियों में लिप्त नहीं है।"

इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने भारतीय अधिकारियों को महिला के मामले में रूसी अधिकारियों से संपर्क साधने के लिए एक हफ्ते का समय भी दिया।

क्या है मामला?

गौरतलब है कि भारतीय नागरिक सैकत बसु और उनकी पत्नी विक्टोरिया बसु अलग हो चुके हैं। दोनों ही अपने बच्चे के लिए कस्टडी का केस लड़ रहे हैं। सैकत ने इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि यह केस अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उन्हें अपने बच्चे और विक्टोरिया के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

इस मामले पर विदेश मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास ने अपने रूसी समकक्षों से संपर्क किया, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने यह भी कहा कि वे नेपाल में उन लोगों से पूछताछ करने में दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं जिन्होंने कथित तौर पर विक्टोरिया को भागने में मदद की थी। वहीं, दिल्ली पुलिस ने अपनी ओर से कहा कि उसने रूसी दूतावास से संपर्क किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि उन्होंने बैंक ऑफ रशिया से भी संपर्क किया, जिसका इस्तेमाल विक्टोरिया विभिन्न लेनदेन के लिए करती थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
India News Supreme Court Supreme Court News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।