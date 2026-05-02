किस अधिकारी से काउंटिंग कराए, यह चुनाव आयोग का विशेषाधिकार; SC में लगा TMC को बड़ा झटका

हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती के लिए सुपरवाइजर और सहायक के तौर पर केंद्र सरकार और PSU कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ TMC की याचिका को खारिज कर दिया था।

TMC vs ECI in Supreme Court: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से सियासी लड़ाई लड़ रही थी। दो चरणों में वोटिंग खत्म होने के बाद अब टीएमसी की लड़ाई चुनाव आयोग से शुरू हो चुकी है। ममता की पार्टी ने वोटों की गिनती के लिए सुपरवाइजर और सहायक के तौर पर केंद्र सरकार और PSU कर्मचारियों की तैनाती को लेकर ऐतराज जताया है। इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के पास इस बात का विशेषाधिकार है कि मतगणना के लिए किन अधिकारियों का चयन करता है। जस्टिस बागची ने कहा, "यह विकल्प खुला है कि गिनती सुपरवाइजर और गिनती सहायक केंद्र सरकार के हो सकते हैं या राज्य सरकार के। इसलिए जब यह विकल्प खुला है तो हम यह नहीं मान सकते कि यह अधिसूचना नियमों के विपरीत है।''

सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद टीएमसी ने अपने रुख में यू-टर्न लेते हुए चुनाव आयोग के सर्कुलर को सख्ती से लागू करने की मांग की। इसके जवाब में आयोग ने अदालत को आश्वासन दिया कि दिशानिर्देशों का ठीक से पालन किया जा रहा है।

आपको बता दें कि इस याचिका पर सुनवाई के लिए जस्टिस पामिदिघंतम नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की एक विशेष पीठ का गठन किया गया है।

टीएमसी की तरफ से सिब्बल ने क्या-क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की पैरवी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने चार मुख्य आपत्तियां रखी हैं। उन्होंने दलील दी कि तैनाती के संबंध में जिला चुनाव अधिकारियों (DEOs) को 13 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन पार्टी को इसकी जानकारी 29 अप्रैल को ही मिली। इससे उसे समय पर जवाब देने का मौका नहीं मिल पाया।

सिब्बल ने आगे अधिकारियों की इस आशंका पर भी सवाल उठाया कि मतगणना केंद्रों पर गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने कोर्ट से कहा, "दूसरा मुद्दा यह है कि उन्हें एक आशंका है। उन्हें लगता है कि हर बूथ पर कोई न कोई गड़बड़ी होगी। उन्हें यह जानकारी कहां से मिली? यह चौंकाने वाला है।"

सिब्बल ने देश की सर्वोच्च अदालत को बताया कि केंद्र सरकार के अधिकारी पहले से ही हर गिनती की मेज पर माइक्रो-ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद हैं। उन्होंने पूछा, “अब वे एक और केंद्र सरकार का अधिकारी क्यों चाहते हैं?” उन्होंने दलील दी कि चुनाव आयोग के अपने सर्कुलर में ही गिनती की प्रक्रिया में राज्य सरकार के अधिकारियों को शामिल करने का प्रावधान है। सिब्बल ने कहा, "सर्कुलर में खुद कहा गया है कि आपके पास राज्य सरकार का एक अधिकारी भी होना चाहिए, लेकिन वे राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि को नियुक्त नहीं करते।"