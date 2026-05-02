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किस अधिकारी से काउंटिंग कराए, यह चुनाव आयोग का विशेषाधिकार; SC में लगा TMC को बड़ा झटका

May 02, 2026 11:30 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती के लिए सुपरवाइजर और सहायक के तौर पर केंद्र सरकार और PSU कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ TMC की याचिका को खारिज कर दिया था।

किस अधिकारी से काउंटिंग कराए, यह चुनाव आयोग का विशेषाधिकार; SC में लगा TMC को बड़ा झटका

TMC vs ECI in Supreme Court: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से सियासी लड़ाई लड़ रही थी। दो चरणों में वोटिंग खत्म होने के बाद अब टीएमसी की लड़ाई चुनाव आयोग से शुरू हो चुकी है। ममता की पार्टी ने वोटों की गिनती के लिए सुपरवाइजर और सहायक के तौर पर केंद्र सरकार और PSU कर्मचारियों की तैनाती को लेकर ऐतराज जताया है। इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के पास इस बात का विशेषाधिकार है कि मतगणना के लिए किन अधिकारियों का चयन करता है। जस्टिस बागची ने कहा, "यह विकल्प खुला है कि गिनती सुपरवाइजर और गिनती सहायक केंद्र सरकार के हो सकते हैं या राज्य सरकार के। इसलिए जब यह विकल्प खुला है तो हम यह नहीं मान सकते कि यह अधिसूचना नियमों के विपरीत है।''

सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद टीएमसी ने अपने रुख में यू-टर्न लेते हुए चुनाव आयोग के सर्कुलर को सख्ती से लागू करने की मांग की। इसके जवाब में आयोग ने अदालत को आश्वासन दिया कि दिशानिर्देशों का ठीक से पालन किया जा रहा है।

आपको बता दें कि इस याचिका पर सुनवाई के लिए जस्टिस पामिदिघंतम नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की एक विशेष पीठ का गठन किया गया है।

टीएमसी की तरफ से सिब्बल ने क्या-क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की पैरवी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने चार मुख्य आपत्तियां रखी हैं। उन्होंने दलील दी कि तैनाती के संबंध में जिला चुनाव अधिकारियों (DEOs) को 13 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन पार्टी को इसकी जानकारी 29 अप्रैल को ही मिली। इससे उसे समय पर जवाब देने का मौका नहीं मिल पाया।

सिब्बल ने आगे अधिकारियों की इस आशंका पर भी सवाल उठाया कि मतगणना केंद्रों पर गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने कोर्ट से कहा, "दूसरा मुद्दा यह है कि उन्हें एक आशंका है। उन्हें लगता है कि हर बूथ पर कोई न कोई गड़बड़ी होगी। उन्हें यह जानकारी कहां से मिली? यह चौंकाने वाला है।"

सिब्बल ने देश की सर्वोच्च अदालत को बताया कि केंद्र सरकार के अधिकारी पहले से ही हर गिनती की मेज पर माइक्रो-ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद हैं। उन्होंने पूछा, “अब वे एक और केंद्र सरकार का अधिकारी क्यों चाहते हैं?” उन्होंने दलील दी कि चुनाव आयोग के अपने सर्कुलर में ही गिनती की प्रक्रिया में राज्य सरकार के अधिकारियों को शामिल करने का प्रावधान है। सिब्बल ने कहा, "सर्कुलर में खुद कहा गया है कि आपके पास राज्य सरकार का एक अधिकारी भी होना चाहिए, लेकिन वे राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि को नियुक्त नहीं करते।"

चुनाव आयोग के क्या तर्क?

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए वोट गिनती के सुपरवाइजर की नियुक्ति से जुड़े एक सर्कुलर का पालन करेगा। आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील दामा शेषद्रि नायडू ने कहा कि 4 मई को होने वाली वोटों की गिनती राज्य सरकार के प्रतिनिधि की मौजूदगी में की जाएगी। नायडू ने कहा, "हम कह रहे हैं कि राज्य सरकार का प्रतिनिधि वहां मौजूद रहेगा। इन सब बातों से पहले भी इसका पालन किया जाएगा।"

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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