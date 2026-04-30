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इस उम्र में उसे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन हम उसे मां बनाना चाहते हैं; AIIMS की याचिका पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

Apr 30, 2026 04:00 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS की याचिका पर नाराजगी जताई और कहा, 'किसी भी व्यक्ति पर अनचाही प्रेग्नेंसी थोपी नहीं जा सकती और यह बाल बलात्कार का मामला है। इस उम्र में बच्ची को स्कूल में होना चाहिए, लेकिन हम उसे मां बनाना चाहते हैं?'

इस उम्र में उसे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन हम उसे मां बनाना चाहते हैं; AIIMS की याचिका पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एम्स की तरफ से दायर एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करते हुए जोर देकर कहा कि किसी नाबालिग बच्ची को प्रेग्नेंसी जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। साथ ही अदालत ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई और उससे 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी' (MTP) कानून में संशोधन करने का सुझाव दिया। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि बलात्कार पीड़िताओं, विशेषकर नाबालिगों के लिए गर्भपात की 20 या 24 सप्ताह की समय सीमा नहीं होनी चाहिए। ताकि उन्हें अपनी अनचाही प्रेग्नेंसी खत्म करने की इजाजत मिल सके।

उच्चतम न्यायालय ने ये सारी बातें एम्स की तरफ से दायर उस सुधारात्मक याचिका पर फैसला सुनाते हुई कहीं, जिसमें उसने कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने 15 साल की एक लड़की को अपनी 30 सप्ताह की प्रेग्नेंसी खत्म करने की अनुमति दी थी। AIIMS ने कोर्ट को बताया कि प्रेग्नेंसी खत्म करना शायद नाबालिग के सबसे अच्छे हित में नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रेग्नेंसी इतनी आगे की स्टेज पर खत्म की जाती है, तो उस बच्ची को जिंदगी भर शारीरिक और मानसिक परेशानियां हो सकती हैं।

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'किसी पर भी अनचाही प्रेग्नेंसी नहीं थोपी जा सकती'

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची की पीठ ने AIIMS की याचिका पर नाराजगी जताई और कड़े शब्दों में कहा, 'किसी पर भी अनचाही प्रेग्नेंसी थोपी नहीं जा सकती और यह बाल बलात्कार का मामला है। इस उम्र में बच्ची को स्कूल में होना चाहिए, लेकिन हम उसे मां बनाना चाहते हैं? जरा उसके दर्द और अपमान की कल्पना कीजिए, जिससे उसे गुजरना पड़ा है। एक अनचाहा गर्भ किसी पर थोपा नहीं जा सकता।'

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केंद्र से कहा- ऐसा कानून बनाएं, हफ्तेभर में हो जाए सुनवाई

CJI ने केंद्र सरकार से कहा, 'कृपया अपने कानून में बदलाव करें ताकि जब रेप वगैरह की वजह से गर्भधारण हो, तो समय की कोई सीमा न हो। कानून को लचीला और बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने वाला होना चाहिए। साथ ही, कानून में यह बदलाव भी करें कि ऐसे मामलों की सुनवाई एक हफ्ते के अंदर पूरी हो जाए। बच्ची को सुनवाई के दौरान होने वाले मानसिक तनाव (ट्रॉमा) से भी क्यों गुजरना पड़े?'

अगर मां को कोई स्थायी विकलांगता नहीं तो…

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, 'यह बच्ची के साथ हुए रेप का मामला है और अगर प्रेग्नेंसी खत्म करने की इजाजत नहीं दी गई, तो रेप सर्वाइवर को जिंदगी भर इसका दाग और मानसिक आघात झेलना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर मां को कोई स्थायी शारीरिक विकलांगता नहीं है, तो प्रेग्नेंसी खत्म करने की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए।'

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गर्भ नहीं गिराने के संबंध में दिया यह तर्क

AIIMS की तरफ से पेश हुईं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने उपचारात्मक याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि इस समय प्रेग्नेंसी खत्म करना संभव नहीं है। क्योंकि अब 30 हफ्ते हो चुके हैं। अब यह एक जीवित और सक्षम जीवन है। साथ ही इस समय गर्भ गिराने पर नाबालिग मां को जीवन भर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी और वह दोबारा मां नहीं बन पाएगी।' इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि पैदा होने वाले बच्चे को गोद दिया जा सकता है।

कोर्ट बोला- गोद लेने के लिए देश में बहुत सारे बच्चे

जवाब में कोर्ट ने कहा, 'गोद लेने के लिए बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं। इस देश में लोगों के पास बहुत ज्यादा सहानुभूति है... सड़कों पर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें उनके परिवार द्वारा छोड़ दिया गया है या जिनका कोई नहीं है, और यहां तक कि इन बच्चों को लेकर तो माफिया भी सक्रिय है। हमें उन पर भी ध्यान देना होगा। फिलहाल यह 15 साल की एक बच्ची की अनचाही प्रेग्नेंसी का मामला है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी और कहा कि अनचाही प्रेग्नेंसी को मेडिकल तरीके से खत्म करने से इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता कि प्रेग्नेंसी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है या भ्रूण सामान्य है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेग्नेंसी खत्म करने का फैसला सर्वाइवर और उसके माता-पिता की इच्छा पर निर्भर करता है, और AIIMS उन्हें सोच-समझकर फैसला लेने में मदद कर सकता है। इससे पहले 24 अप्रैल को, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने उस लड़की को 30 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को मेडिकल तरीके से खत्म करने की इजाजत दे दी थी।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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