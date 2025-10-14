आप खुलासे का क्या करेंगी, आपका उद्देश्य क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा से पूछे कड़े सवाल

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से उनकी याचिका पर सवाल किए। बेंच ने कहा कि आप सार्वजनिक खुलासे की मांग कर रही हैं। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? आप खुलासे का क्या करेंगी?

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से उनकी उस याचिका पर सवाल किए, जिसमें भारत में वैकल्पिक निवेश कोषों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और उनके मध्यस्थों के अंतिम लाभार्थियों तथा पोर्टफोलियो के सार्वजनिक खुलासे को अनिवार्य करने की मांग की गई है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करके संदेह के आधार पर जांच नहीं की जा सकती।

बेंच ने कहा कि आप सार्वजनिक खुलासे की मांग कर रही हैं। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? आप खुलासे का क्या करेंगी? क्या यह याचिका सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत है? आप अनुच्छेद 32 के तहत ऐसी याचिका नहीं दायर कर सकते जो सूचना के अधिकार की प्रकृति की हो। शीर्ष अदालत ने मोइत्रा की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण से याचिका में संशोधन करने और मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के जवाब को चुनौती देने को कहा।