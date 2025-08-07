इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ के खिलाफ कार्रवाई से भड़के SC के जज, डैमेज कंट्रोल में जुटे CJI

आपको बता दें कि यह वही पीठ है जिसने हाल ही में राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों पर अनुमोदन देने के लिए समयसीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया था, जिसको लेकर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों ने मंगलवार को जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ द्वारा पारित उस आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश को आपराधिक कानून की कम जानकारी होने की बात कहते हुए आजीवन क्रिमिनल केसों की सुनवाई से हटाने का निर्देश दिया गया। इस आदेश ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर संविधानिक प्रक्रिया, न्यायिक मर्यादा और न्यायिक अनुशासन को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने वरिष्ठ सहयोगियों से परामर्श शुरू कर दिया है और इस असहज स्थिति को संवैधानिक और न्यायिक मर्यादा के भीतर सुधारने के विकल्पों पर विचार चल रहा है।

क्या है मामला? मंगलवार को सुनाए गए आदेश में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज की तीखी आलोचना करते हुए कहा, "संबंधित जज ने न सिर्फ खुद को शर्मसार किया है, बल्कि न्याय की भी अवहेलना की है। हमें समझ नहीं आ रहा कि भारतीय न्यायपालिका में हाईकोर्ट स्तर पर क्या हो रहा है।" इसके साथ ही पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया कि संबंधित जज को तुरंत आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटा दिया जाए और उन्हें किसी वरिष्ठ जज के साथ डिवीजन बेंच में बैठाया जाए।

CJI भी हैरान सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रुख रहा है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ही मास्टर ऑफ द रोस्टर होते हैं। सिर्फ वही यह तय कर सकते हैं कि कौन सा जज किस प्रकार के मामले सुनेगा। किसी अन्य जज या सुप्रीम कोर्ट की पीठ द्वारा रोस्टर में हस्तक्षेप करना संविधान के प्रावधानों के विपरीत माना गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि'मास्टर ऑफ द रोस्टर' की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट पर भी लागू होती है और कोई भी जज मुख्य न्यायाधीश के निर्देश के बिना मामलों की सुनवाई के लिए खुद को नहीं चुन सकता है।

न्यायिक सिद्धांतों का उल्लंघन? संबंधित हाईकोर्ट जज को बिना पक्ष रखने का मौका दिए, उन पर सार्वजनिक टिप्पणी और सजा देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन माना जा रहा है। पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए कहा, “हाईकोर्ट के आदेशों में गलती आम बात है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। लेकिन इससे संबंधित जज को दंडित करना या उसके कार्यक्षेत्र को सीमित करना सही तरीका नहीं है।”

CJI की अगुवाई में समाधान की तलाश मुख्य न्यायाधीश गवई ने वरिष्ठ न्यायाधीशों से चर्चा कर स्थिति सुधारने की कोशिश शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर आदेश की समीक्षा कर सकता है। उस आदेश को न्यायिक मर्यादा, सीमित अधिकार और न्यायिक अनुशासन के आधार पर निरस्त किया जा सकता है। भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए नए दिशानिर्देश या आंतरिक प्रक्रिया भी निर्धारित की जा सकती है।