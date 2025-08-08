SC को वापस लेना पड़ गया अपना ही आदेश, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के खिलाफ जारी आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों में ही वापस ले लिया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जज के आपराधिक मामलों की सुनवाई करने पर रोक लगा दी थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ जारी आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों में ही वापस ले लिया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जज के आपराधिक मामलों की सुनवाई करने पर रोक लगा दी थी। साथ ही 4 अगस्त को जारी आदेश में जस्टिस कुमार को वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ बैठने के लिए भी कहा गया था।

खबर है कि CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से अनुरोध किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही आदेश वापस ले लिया है। शीर्ष न्यायालय में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने जस्टिस कुमार की तरफ से एक मामले में जारी आदेश पर सवाल उठाए थे। बेंच ने उस आदेश को 'सबसे खराब' तक करार दे दिया था।

बेंच ने कहा था, 'हमें सीजेआई की तरफ से एक पत्र मिला है, जिसमें पहले जारी किए गए आदेश पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया गया है।' आगे कहा गया, 'हमने आदेश को रद्द कर दिया है और नई सुनवाई के लिए मामले को हाईकोर्ट में वापस पहुंचा दिया है।'

हाईकोर्ट के जजों ने उठाए थे सवाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक समूह ने जस्टिस कुमार को निशाना बनाने वाले उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश को लेकर मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली से एक पूर्ण बैठक बुलाने करने का आग्रह किया है। खबर है कि जस्टिस अरिंदम सिन्हा के लिखे इस 4 अगस्त के पत्र में आदेश को लेकर दुख जताया गया। इसपर 7 जजों ने हस्ताक्षर किए थे।

क्या था मामला सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मेसर्स शिखर केमिकल्स की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कुमार के खिलाफ आदेश जारी किया था। कंपनी ने एक आर्थिक विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कंपनी की याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने कहा था कि शिकायतकर्ता को दीवानी उपाय के लिए बाध्य करना 'बहुत अनुचित'’ होगा और बकाया वसूली के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति दी जा सकती है।