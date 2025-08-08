SC had to withdraw its own order Allahabad High Court judge got relief SC को वापस लेना पड़ गया अपना ही आदेश, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को राहत, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsSC had to withdraw its own order Allahabad High Court judge got relief

SC को वापस लेना पड़ गया अपना ही आदेश, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के खिलाफ जारी आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों में ही वापस ले लिया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जज के आपराधिक मामलों की सुनवाई करने पर रोक लगा दी थी।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 11:18 AM
share Share
Follow Us on
SC को वापस लेना पड़ गया अपना ही आदेश, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ जारी आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों में ही वापस ले लिया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जज के आपराधिक मामलों की सुनवाई करने पर रोक लगा दी थी। साथ ही 4 अगस्त को जारी आदेश में जस्टिस कुमार को वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ बैठने के लिए भी कहा गया था।

खबर है कि CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से अनुरोध किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही आदेश वापस ले लिया है। शीर्ष न्यायालय में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने जस्टिस कुमार की तरफ से एक मामले में जारी आदेश पर सवाल उठाए थे। बेंच ने उस आदेश को 'सबसे खराब' तक करार दे दिया था।

बेंच ने कहा था, 'हमें सीजेआई की तरफ से एक पत्र मिला है, जिसमें पहले जारी किए गए आदेश पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया गया है।' आगे कहा गया, 'हमने आदेश को रद्द कर दिया है और नई सुनवाई के लिए मामले को हाईकोर्ट में वापस पहुंचा दिया है।'

हाईकोर्ट के जजों ने उठाए थे सवाल

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक समूह ने जस्टिस कुमार को निशाना बनाने वाले उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश को लेकर मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली से एक पूर्ण बैठक बुलाने करने का आग्रह किया है। खबर है कि जस्टिस अरिंदम सिन्हा के लिखे इस 4 अगस्त के पत्र में आदेश को लेकर दुख जताया गया। इसपर 7 जजों ने हस्ताक्षर किए थे।

क्या था मामला

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मेसर्स शिखर केमिकल्स की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कुमार के खिलाफ आदेश जारी किया था। कंपनी ने एक आर्थिक विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कंपनी की याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने कहा था कि शिकायतकर्ता को दीवानी उपाय के लिए बाध्य करना 'बहुत अनुचित'’ होगा और बकाया वसूली के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति दी जा सकती है।

उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को यह कहते हुए पलट दिया, 'हम इस आदेश के पैरा 12 में दिए गए तर्क को लेकर हैरान हैं... न्यायाधीश यहां तक कह गए कि शिकायतकर्ता को दीवानी मुकदमा चलाने के लिए कहना बहुत अनुचित होगा क्योंकि दीवानी मुकदमों में लंबा समय लगता है इसलिए शिकायतकर्ता को बकाया वसूली के लिए आपराधिक मुकदमा दायर करने की अनुमति दी जा सकती है।'

Supreme Court
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।