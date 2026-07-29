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गेट पर क्या लगाना है, वो हम देख लेंगे, दुनिया में इतनी समस्याएं हैं, आप उनका ध्यान रखिए; सुप्रीम कोर्ट

By Sourabh Jain
पीटीआई, नई दिल्ली
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इस बारे में रजिस्ट्रार ने 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट रूल्स, 2013 के तहत आवेदन जमा किया था। इसके बाद वेणुगोपाल ने रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपील फाइल की, जिस पर मंगलवार को बेंच के सामने सुनवाई हुई।

'SC gate par kya lagana hai, hum dekh lenge': CJI dismisses plea on Ashok Chakra emblem
'सुप्रीम कोर्ट के गेट पर क्या लगाना है, हम देख लेंगे': सीजेआई ने अशोक चक्र प्रतीक पर याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक ऐसी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए उसे खारिज कर दिया, जिसमें न्यायालय की बिल्डिंग पर अशोक चक्र (नेशनल एम्ब्लम) लगाने की मांग की गई थी। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि 'कोर्ट के गेट पर क्या लगाना है, वो हम देख लेंगे, दुनिया में इतनी समस्याएं हैं आप उन पर ध्यान दीजिए'। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य गुंबद (मेन डोम) पर राष्ट्रीय चिन्ह लगाने और याचिकाकर्ता द्वारा बताई गई अदालतों की संवैधानिक पहचान से जुड़ी थी।

पिटीशनर-इन-पर्सन (खुद याचिका दायर करने वाले) बदरावडा वेणुगोपाल, जिन्हें 'बाबा खतरनाक' के नाम से भी जाना जाता है, की याचिका पर सुनवाई करते हुए CJI (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया) सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट खुद ऐसे मामलों पर फैसला करेगा। कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, वेणुगोपाल ने पहले इस मुद्दे पर निर्देश मांगने के लिए संविधान के आर्टिकल 32 के तहत एक रिट पिटीशन दायर की थी।

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SC ने सेक्रेटरी जनरल को दिया था निर्देश

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च को याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि इस मामले में मुख्य रूप से प्रशासनिक स्तर पर जांच की जरूरत है और इसके साथ ही कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को यह निर्देश भी दिया था कि वे सक्षम अधिकारी के सामने इस बारे में उचित नोट पेश करें।

आवेदन दायर कर निर्देशों की स्थिति के बारे में पूछा

इसके बाद, पिटीशनर (याचिकाकर्ता) ने अदालत में एक आवेदन दायर किया, जिसमें उसने कोर्ट द्वारा 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के मेन डोम (मुख्य गुम्बद) पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाने के संबंध में जारी प्रशासनिक निर्देशों की स्थिति और उन्हें असरदार तरीके से लागू करने की मांग की।

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रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने दी अपील

यह आवेदन रजिस्ट्रार ने 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट रूल्स, 2013 के तहत फाइल किया था। इसके बाद वेणुगोपाल ने रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपील फाइल की, जिस पर मंगलवार को बेंच के सामने सुनवाई हुई। हालांकि, बेंच ने दखल देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। बेंच ने संकेत दिया कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में क्या दिखाया जाए, इससे जुड़े मामले कोर्ट के अपने प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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