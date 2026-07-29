गेट पर क्या लगाना है, वो हम देख लेंगे, दुनिया में इतनी समस्याएं हैं, आप उनका ध्यान रखिए; सुप्रीम कोर्ट
इस बारे में रजिस्ट्रार ने 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट रूल्स, 2013 के तहत आवेदन जमा किया था। इसके बाद वेणुगोपाल ने रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपील फाइल की, जिस पर मंगलवार को बेंच के सामने सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक ऐसी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए उसे खारिज कर दिया, जिसमें न्यायालय की बिल्डिंग पर अशोक चक्र (नेशनल एम्ब्लम) लगाने की मांग की गई थी। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि 'कोर्ट के गेट पर क्या लगाना है, वो हम देख लेंगे, दुनिया में इतनी समस्याएं हैं आप उन पर ध्यान दीजिए'। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य गुंबद (मेन डोम) पर राष्ट्रीय चिन्ह लगाने और याचिकाकर्ता द्वारा बताई गई अदालतों की संवैधानिक पहचान से जुड़ी थी।
पिटीशनर-इन-पर्सन (खुद याचिका दायर करने वाले) बदरावडा वेणुगोपाल, जिन्हें 'बाबा खतरनाक' के नाम से भी जाना जाता है, की याचिका पर सुनवाई करते हुए CJI (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया) सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट खुद ऐसे मामलों पर फैसला करेगा। कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, वेणुगोपाल ने पहले इस मुद्दे पर निर्देश मांगने के लिए संविधान के आर्टिकल 32 के तहत एक रिट पिटीशन दायर की थी।
SC ने सेक्रेटरी जनरल को दिया था निर्देश
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च को याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि इस मामले में मुख्य रूप से प्रशासनिक स्तर पर जांच की जरूरत है और इसके साथ ही कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को यह निर्देश भी दिया था कि वे सक्षम अधिकारी के सामने इस बारे में उचित नोट पेश करें।
आवेदन दायर कर निर्देशों की स्थिति के बारे में पूछा
इसके बाद, पिटीशनर (याचिकाकर्ता) ने अदालत में एक आवेदन दायर किया, जिसमें उसने कोर्ट द्वारा 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के मेन डोम (मुख्य गुम्बद) पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाने के संबंध में जारी प्रशासनिक निर्देशों की स्थिति और उन्हें असरदार तरीके से लागू करने की मांग की।
रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने दी अपील
यह आवेदन रजिस्ट्रार ने 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट रूल्स, 2013 के तहत फाइल किया था। इसके बाद वेणुगोपाल ने रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपील फाइल की, जिस पर मंगलवार को बेंच के सामने सुनवाई हुई। हालांकि, बेंच ने दखल देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। बेंच ने संकेत दिया कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में क्या दिखाया जाए, इससे जुड़े मामले कोर्ट के अपने प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
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लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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