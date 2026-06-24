देश में डॉक्टरों की बहुत जरूरत; निजी मेडिकल कॉलेजों की बेतहाशा फीस को लेकर आई याचिका, तो बोला सुप्रीम कोर्ट
इस याचिका में राजस्थान हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए राजस्थान के निजी मेडिकल कॉलेजों में बहुत ज्यादा फीस होने का आरोप लगाया गया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई यह नहीं कह सकता कि निजी मेडिकल कॉलेजों को सरकारी संस्थानों के बराबर ही फीस लेनी चाहिए।
राजस्थान के निजी मेडिकल कॉलेजों में वसूली जा रही बेतहाशा फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक याचिका आई, जिस पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। एक मेडिकल स्टूडेंट की तरफ से दायर इस याचिका में राजस्थान हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, और राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों में बहुत ज्यादा फीस वसूलने का आरोप लगाया गया था। लेकिन इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और कहा कि 'हमें इस देश में डॉक्टर्स की सख्त जरूरत है'।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। याचिका में मेडिकल स्टूडेंट ने बताया कि राजस्थान के निजी मेडिकल कॉलेजों में छात्र-छात्राओं से सालाना 18.90 लाख से लेकर 25 लाख रुपए के बीच ट्यूशन फीस वसूली जा रही है, जो कि EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए तय 8 लाख रुपए की सीमा से कहीं ज्यादा है। याचिका में बताया गया था कि याचिकाकर्ता ने NEET-2025 में परीक्षा में EWS कैटेगरी के तहत हिस्सा लिया था।
'निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस समान नहीं हो सकती'
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई यह नहीं कह सकता कि सेल्फ-फाइनेंसिंग (गैर सरकारी सहायता प्राप्त) मेडिकल कॉलेजों को उतनी ही फीस लेनी चाहिए जो सरकारी कॉलेज लेते हैं। साथ ही बेंच ने यह भी कहा कि ‘कोई एक व्यक्ति यह भी तय नहीं कर सकता कि निजी संस्थानों में फीस बहुत ज्यादा है, और उसे सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर कर देना चाहिए।’ बेंच ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस एक समान नहीं हो सकती।
कोर्ट ने कहा- छात्रों के पास स्कॉलरशिप का विकल्प मौजूद
वहीं जब याचिकाकर्ता के वकील ने राजस्थान के निजी मेडिकल कॉलेजों में फीस स्ट्रक्चर का जिक्र किया और बताया कि यह 25 लाख रुपए तक पहुंचता है। तो दोनों न्यायाधीशों की बेंच ने कहा कि छात्रों के पास स्कॉलरशिप लेने का विकल्प भी मौजूद है। साथ ही मामले में दखल देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि, 'हमें इस देश में डॉक्टरों की जरूरत है।'
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की छात्र की याचिका
बेंच ने आगे कहा, 'हमें हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई कारण नहीं दिखता और इसके साथ ही स्पेशल लीव पिटीशन खारिज की जाती है। अगर कोई कानूनी सवाल है, तो उसे खुला रखा गया है।'
इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए याचिकाकर्ता ने फीस रेगुलेटरी कमेटी पर सवाल उठाया था, और तर्क देते हुए कहा था कि कमेटी का यह कर्तव्य है कि वह ऐसा फीस स्ट्रक्चर बनाए जो तर्कसंगत, निष्पक्ष और EWS उम्मीदवारों की आर्थिक स्थिति के अनुकूल हो। हालांकि हाई कोर्ट ने भी उसकी याचिका को खारिज कर दिया था।
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लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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