यूजीसी पर SC के फैसले से बदले सियासी सुर, अजित पवार के बाद अगला डिप्टी सीएम कौन? टॉप-5

Top News Today: यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने यूजीसी ने नए नियम लागू करने से पहले सभी पक्षों को विश्वास में लिया होता और जांच समितियों में सवर्ण समाज को भी प्राकृतिक न्याय के तहत उचित प्रतिनिधित्व दिया होता तो इस मुद्दे पर इतना बवाल नहीं होता। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यूजीसी नियमों पर रोक भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा की दिशा में एक अहम कदम है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

सवर्णों को समिति में शामिल किया होता तो विवाद नहीं होता: मायावती यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि यदि यूजीसी ने नए नियम लागू करने से पहले सभी पक्षों को विश्वास में लिया होता और जांच समितियों में सवर्ण समाज को भी प्राकृतिक न्याय के तहत उचित प्रतिनिधित्व दिया होता, तो इस मुद्दे पर इतना बवाल नहीं होता। मायावती ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए बनाए गए नए नियमों से सामाजिक तनाव का माहौल बन गया है। ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन नियमों पर रोक लगाने का फैसला उचित है। पढ़ें पूरी खबर...

यूजीसी नियम सनातन को बांटने वाले; SC की रोक पर गिरिराज सिंह यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इन नियमों को सनातन परंपरा को विभाजित करने वाला बताया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि यूजीसी नियमों पर रोक भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा की दिशा में एक अहम कदम है। पढ़ें पूरी खबर…

आवारा कुत्तों के मामले में फैसला सुरक्षित सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों में दिए गए पूर्व आदेश में बदलाव की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने वकीलों से एक सप्ताह के भीतर अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने सभी राज्यों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। पढ़ें पूरी खबर...

अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र का अगला डिप्टी सीएम कौन? एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजित पवार के निधन के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अजित पवार का बुधवार सुबह बारामती में हुए विमान हादसे में निधन हो गया था। गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार भारी भीड़ के बीच किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीपी ने अगले उप मुख्यमंत्री के नाम पर लगभग फैसला कर लिया है। पार्टी अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम पद के लिए आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। पढ़ें पूरी खबर...