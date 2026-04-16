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सवर्णों के मुकाबले तीन गुना पिछड़ी हैं SC जातियां, किस कास्ट के लोग सबसे अमीर; सर्वे ने बताया

Apr 16, 2026 04:28 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हैदराबाद
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तेलंगाना में 'डक्काल' जाति सबसे ज्यादा पिछड़ी पाई गई है, जबकि उसका इंडेक्स में स्कोर 116 पाया गया है। वहीं राज्य की सबसे अग्रणी जाति 'कापू' है, जिसका स्कोर 12 ही रहा है। कापू जाति तेलंगाना में सवर्ण समुदाय में आने वाला वर्ग है। इस बिरादरी के लोगों पर बड़ी संख्या में खेती की जमीनें हैं।

सवर्णों के मुकाबले तीन गुना पिछड़ी हैं SC जातियां, किस कास्ट के लोग सबसे अमीर; सर्वे ने बताया

तेलंगाना में कराए गए सामाजिक-आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट में पाया गया है कि सामान्य वर्ग की जातियों के मुकाबले अनुसूचित वर्ग तीन गुना पिछड़ा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सवर्ण जातियों के मुकाबले पिछड़े वर्ग की जातियां 2.7 गुना पिछड़ी हैं। राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पी. प्रभाकर ने कहा कि राज्य में एक बैकवर्ड इंडेक्स स्कोर तैयार किया गया है। इसके अनुसार यदि किसी समाज का इंडेक्स में स्कोर ज्यादा है तो इसका अर्थ है कि वह ज्यादा पिछड़ा हुआ है। मंत्री ने कहा कि राज्य में कुल 135 ऐसी जातियां हैं, जो काफी पिछड़ी हैं। इन जातियों की कुल आबादी राज्य में 67 फीसदी है।

उन्होंने कहा कि राज्य में 'डक्काल' जाति सबसे ज्यादा पिछड़ी पाई गई है, जबकि उसका इंडेक्स में स्कोर 116 पाया गया है। वहीं राज्य की सबसे अग्रणी जाति 'कापू' है, जिसका स्कोर 12 ही रहा है। कापू जाति तेलंगाना में सवर्ण समुदाय में आने वाला वर्ग है। इस बिरादरी के लोगों पर बड़ी संख्या में खेती की जमीनें हैं और वे लंबे समय से वहां के सशक्त समुदाय के हैं। सरकार का कहना है कि राज्य अलग-अलग जातियों के बीच जिस तरह की गैर-बराबरी है, वह चिंता की बात है। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य की पिछड़ी जातियों के 78 फीसदी लोग ऐसे हैं, जो पिछड़े हैं।

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इनकी सालाना कमाई 1 लाख रुपये सालाना ही है या उससे भी कम है। वहीं दूसरे समुदायों के 13 फीसदी लोग ऐसे हैं, जिनकी कमाई 5 लाख से 50 लाख सालाना तक है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के 2.1 फीसदी लोग ही ऐसे हैं, जिनकी कमाई 5 लाख सालाना से अधिक है। इस सर्वे में बताया गया है कि 21 फीसदी आबादी ऐसी है, जिनके पास पानी की सप्लाई नहीं पहुंची है। इसके अलावा 13 फीसदी लोगों के पास टॉयलेट की सुविधा नहीं है। करीब 6 फीसदी लोग तो अब भी ऐसे हैं, जिनके पास बिजली का कनेक्शन तक नहीं है।

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तेलंगाना की कुल 142 जातियों में से 135 पिछड़ी

राज्य में जातियों के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को मापने के लिए 42 संकेतक तय किए गए हैं। इस सर्वे में कुल 242 जातियों का अध्ययन किया गया है। कुल 135 पिछड़ी जातियों में से 69 तो पिछड़ा वर्ग की हैं। इसके बाद 41 जातियां अनुसूचित जातिवर्ग की हैं। वहीं 25 जनजातियां हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन जातियों में शिक्षा और रोजगार के मामले में पिछड़ापन है। उनकी अस्पतालों तक में पहुंच नहीं है। उनके घर भी काफी छोटे हैं और जमीनें भी कम हैं। यहां तक कि वे साफ-सुथरे टॉयलेट के लिए भी मोहताज हैं और उनके घरों में स्वच्छ पेयजल की भी कमी पाई जाती है।

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Surya Prakash

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Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


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राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।

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