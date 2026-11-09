48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहे तो स्वत: हो जाएंगे सस्पेंड; सरकारी कर्मचारियों पर SC का बड़ा आदेश

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वे पटना हाई कोर्ट के एक आदेश के ख़िलाफ़ अपील पर सुनवाई कर रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन पर बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाता है और वह 48 घंटे से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वत: 'निलंबित' (सस्पेंडेड) माना जाएगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे मामलों में किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं है। जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह को मिली जमानत को बहाल करते हुए यह टिप्पणी की।

सिंह पर एक संविदा कर्मचारी के 36,421 रुपये बकाया वेतन को जारी करने के एवज में 4,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। शीर्ष अदालत ने उसे जमानत मिलने के करीब एक साल बाद (जमानत) रद्द कर दिये जाने संबंधी पटना हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। पीठ ने कहा कि हालांकि मांगी गई रिश्वत की रकम जमानत याचिका पर फैसला लेने के लिए कोई प्रासंगिक बात नहीं थी, फिर भी हाई कोर्ट जमानत रद्द किए बिना भी यह टिप्पणी कर सकता था।

किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं जमानत बहाल करते हुए, शीर्ष अदालत ने आरोपी की सेवा स्थिति और उसके बाद मिले पदस्थापन से जुड़ी एक 'चिंताजनक विषय' की ओर भी ध्यान दिलाया। अदालत ने कहा, ''हालांकि, एक चिंताजनक बात है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी के बाद, अपीलकर्ता (आरोपी) लगभग 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहा।'' पीठ ने कहा, ''जब कोई लोक सेवक गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाता है। उसके लोक सेवक होने के नाते, यह कहा जा सकता है कि वह स्वतः निलंबित हो गया है। इस संबंध में किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं होती है।''

क्या था मामला? शीर्ष अदालत ने इस बात पर गौर किया कि सिंह को निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में उसका निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया। पीठ ने कहा, ''हैरानी की बात यह है कि उसे फिर से उसी अस्पताल में और उसी पद पर तैनात कर दिया गया है। राज्य सरकार को इस मामले पर जल्द से जल्द गौर करना चाहिए... हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार कानून के अनुसार इस मामले में जरूरी कदम उठाएगी।'' सिंह ने पटना हाई कोर्ट के 1 जुलाई 2026 के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में शिकायतकर्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया गया था कि आरोपी को दी गई नियमित जमानत को रद्द कर उसे हिरासत में ले लिया जाए।

हाई कोर्ट ने रद्द कर दी थी जमानत मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, 2025 में सतर्कता पुलिस थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(बी) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी समस्तीपुर के सदर अस्पताल में प्रशासक के पद पर तैनात था। आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता के 36,421 रुपये बकाया वेतन का भुगतान कराने के लिए अवैध रिश्वत के तौर पर 4,000 रुपये की मांग की थी। गिरफ्तारी के बाद, आरोपी को सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने हाई कोर्ट में इस जमानत आदेश को चुनौती दी, जिसने इसे रद्द कर दिया।