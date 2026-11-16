इसकी गारंटी नहीं कि सीट SC/ST के लिए रिजर्व ही रहे, आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला

इसके साथ ही जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के 19 सितंबर, 2025 के फैसले के खिलाफ रूपाली इंद्रभूषण सोंडे की याचिका खारिज कर दी।

अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि कानून इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र ही SC/ST के लिए आरक्षित हो। देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार (16 नवंबर) को कहा कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार का यह अधिकार नहीं है कि कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित ही रहे।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब वे महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में SC/ST के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन (बारी-बारी से आरक्षण बदलने) के तरीके को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर रहे थे। इसके साथ ही CJI की अगुवाई वाली पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के नियमों में एक प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस प्रावधान के तहत जिला परिषदों और पंचायत समितियों में SC/ST के लिए आरक्षित सीटों के 'रोटेशन' (बारी-बारी से आरक्षण) के उद्देश्य से नए नियम लागू होने के बाद होने वाले पहले आम चुनाव को इस प्रक्रिया का शुरुआती चुनाव माना जाएगा।

ऐसा दावा करने का अधिकार नहीं इसके साथ ही पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के 19 सितंबर, 2025 के फैसले के खिलाफ रूपाली इंद्रभूषण सोंडे की याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा, ''किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को यह दावा करने का अधिकार नहीं है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित घोषित किया ही जाए।'' शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे फैसले नीतिगत मामलों के दायरे में आते हैं और याचिकाकर्ता यह नहीं कह सकती कि आरक्षित सीटों के रोटेशन की नीति को किसी खास तरीके से ही लागू किया जाना चाहिए।

पिछले साल हाई कोर्ट ने भी खारिज की थी याचिका हालांकि, पीठ ने सोंडे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन सांघी की दलीलों पर गौर किया और याचिकाकर्ता को स्थानीय निकाय चुनावों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण से जुड़े रोटेशन नियमों पर पुनर्विचार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को ज्ञापन देने की अनुमति दी। इससे पहले 19 सितंबर, 2025 को बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस रजनीश आर. व्यास और जस्टिस अनिल एस. किलोर की खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार के 2025 के नियमों के इस प्रावधान को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

इच्छुक उम्मीदवारों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा उच्च न्यायालय ने कहा था कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण की पद्धति एवं रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 को लागू करना मनमाना या असंवैधानिक था। इस नियम में कहा गया है, ''रोटेशन के लिए पहला चुनाव : इन नियमों के तहत सीटों के रोटेशन के उद्देश्य से नियम लागू होने के बाद होने वाले आम चुनाव को पहला चुनाव माना जाएगा।'' याचिका में इस नियम को चुनौती देते हुए कहा गया था कि इससे आरक्षित सीटों के रोटेशन की मौजूदा व्यवस्था प्रभावित होगी और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।