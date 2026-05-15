'काबा मदीना' वाली सायोनी घोष का नया गाना- तोहफा तोहफा, लाया लाया; अब किस पर निशाना?

इससे पहले पश्चिम बंगाल में हुए चुनावों से पहले टीएमसी सांसद सायोनी घोष का एक गाना खूब वायरल हुआ था। अब सायोनी घोष अपना नया गाना लेकर आई हैं, जिसके बोल काफी दिलचल्प हैं।

बंगाल में हुए हालिया चुनावों में काबा मदीना वाला गीत गाकर सुर्खियां बटोरने वाली तृणमूल कांग्रेस की सांसद सायोनी घोष अब एक नया गाना लेकर आई हैं। इस बार सायोनी घोष के गाने के बोल काफी जाने पहचाने हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अपना यह गाना शेयर किया है जिसकी शुरुआत बॉलीवुड के फेमस गाने के बोल से हो रही है, तोहफा तोहफा तोहफा… लाया लाया लाया…।” दरअसल सायोनी घोष ने अपने इस गाने से पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई बढ़ोतरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल के दाम तीन तीन रुपए बढ़ाने की घोषणा की है। इसके बाद सायोनी घोष ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने पोस्ट में सरकार पर तंज कसते हुए लिखा, “तोहफा तोहफा तोहफा तोहफा, लाया लाया लाया।” उन्होंने आगे लिखा, “पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए! कोलकाता में आज से पेट्रोल का रेट; 108.74 रुपए प्रति लीटर, डीजल: 95.13 रुपए प्रति लीटर।”

सायोनी घोष ने इसे बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत से भी कनेक्ट करते हुए निशाना साधा। उन्होंने लिखा, “जीत गए बंगाल, अब कर देंगे कंगाल!” इससे पहले पश्चिम बंगाल में हुए चुनावों से पहले टीएमसी सांसद सायोनी घोष का एक गाना खूब वायरल हुआ था। ‘दिल में काबा और आंखों में मदीना' वाले इस गीत के बोल को लेकर खूब बवाल भी हुआ था, जिसमें ममता बनर्जी की सांसद पर तुष्टिकरण की राजनीति के आरोप लगे थे।