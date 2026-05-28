'काबा-मदीना' गाने वाली सायोनी घोष ने दी बकरीद की बधाई, बोलीं- सच हों सपने और...
बंगाल चुनाव में ‘काबा-मदीना’ गाने वाली टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईद-उल-अजहा की हार्दिक बधाई! इस पवित्र दिन पर, सपने सच हों और दुआएं ऊपर वाले कबूल करें।
तृणमूल कांग्रेस की सांसद सायोनी घोष पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान काफी चर्चित रहीं। उनके चुनाव प्रचार के अंदाज से काफी लोगों की सराहना मिली। हालांकि, कई लोगों को पसंद भी नहीं आया और टीएमसी की हार के लिए तमाम वजहों में एक वजह बता दिया गया। उन्होंने प्रचार के दौरान काबा-मदीना वाला गाना कई बार स्टेज पर सुनाया, जिसने काफी तालियां बंटोरीं। यह गीत फेमस हो गया। अब बकरीद के मौके पर सायोनी घोष ने सोशल मीडिया पर बधाई देते हुए कहा है कि सपने सच हों और ऊपर वाला दुआएं कबूल करे।
टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'ईद-उल-अजहा की हार्दिक बधाई! इस पवित्र दिन पर, सपने सच हों और दुआएं ऊपर वाले कबूल करें। सभी का दिल प्यार, शांति और मेलजोल की रोशनी से भर जाए।'' सायोनी के अलावा, कई नेताओं ने बकरीद की बधाई दी है। टीएमसी प्रमुख और पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने भी सोशल मीडिया पर बधाई दी। उन्होंने लिखा, ''ईद-उल-अजहा की दिल से बधाई। यह मौका सभी के लिए उम्मीद, शांति और खुशी लाए।''
बता दें कि सायोनी घोष टीएमसी का जाना पहचाना नाम हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान उस समय विवादों में आ गई थीं, जब उन्होंने एक चुनावी सभा में मेरे दिल में है काबा, आंखों में मदीना जैसी पंक्तियां गाईं। भाजपा और विपक्षी दलों ने इसे मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश बताया, जबकि तृणमूल कांग्रेस समर्थकों का कहना था कि यह बंगाल की लोक-सांस्कृतिक और सांप्रदायिक सौहार्द की परंपरा का हिस्सा था। इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में काफी बहस हुई और उनके पुराने विवाद भी दोबारा चर्चा में आ गए। हालांकि, बंगाल में टीएमसी की हार के बाद तमाम राजनीतिक एक्सपर्ट्स ने सायोनी के इस गाने को भी जिम्मेदार ठहराया था। कहा गया था कि इससे मुस्लिम वोटर्स के वोट तो टीएमसी को मिले, लेकिन हिंदू वोट दूर हो गए।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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