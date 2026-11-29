पश्चिम बंगाल से सांसद सयोनी घोष ने परिसीमन विधेयक को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का विरोध केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि इसे भाजपा लेकर आ रही है।

परिसीमन बिल के मुद्दे पर देश की राजनीति गरमाई हुई है। इसी बीच NCPI सांसद सयोनी घोष ने बिल का समर्थन करते हुए विपक्षी दलों के विरोध को गैर मतलब बताया। उन्होंने कहा कि इस बिल का विरोध केवल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी ला रही है। विपक्षी दलों को भी इस बात की जानकारी है कि इसका क्रेडिट भी भाजपा को ही मिलेगा। दूसरी तरफ स्टालिन द्वारा परिसीमन बिल का समर्थन किए जाने पर सयोनी ने कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों की सभी मांगों को इसमें शामिल किया गया है। ऐसे में इस पर उनके समर्थन न करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता।

परिसीमन बिल के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं के चेन्नई पहुंचने पर तंज कसते हुए सयोनी ने कहा कि अब 'चिड़िया चुग गई खेत', वहां जाने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि, भारतीय राजनीति में बदलाव हो सकते हैं। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। हालाँकि, राजनीति बहुत तेजी से बदलती है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरा मानना ​​है कि MK स्टालिन के नेतृत्व में DMK ने जो रुख अपनाया है, वह तमिलनाडु के लोगों के हित में है। केंद्र सरकार हर राज्य के प्रतिनिधित्व में 50% की बढ़ोतरी की उनकी मांग मान गई है, और उन्होंने इस व्यवस्था को 25 साल तक यथावत (फ्रीज) रखने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है।" कभी ममता बनर्जी के साथ रहीं सयोनी घोष ने कहा कि स्टालिन ने इस बिल का समर्थन करके एक समझदारी भरा फैसला किया है।

विधेयक का विरोध केवल इसलिए क्योंकि यह भाजपा ला रही- सयोनी घोष NCPI सांसद सयोनी घोष ने जोर देकर कहा कि इस बिल में दक्षिण भारत के तमाम राज्यों की चिंताओं को दूर किया गया है। अगर 2027 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाता, तो यह दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए नुकसानदेह होता। केंद्र ने दक्षिण भारत की पार्टियों की मांग को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में इसके विरोध का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसका विरोध केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा इसे लेकर आई है, और वही इसका क्रेडिट भी लेगी।