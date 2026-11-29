'चिडिया चुग गई खेत', परिसीमन बिल पर सयोनी घोष बोलीं- विरोध केवल इसलिए क्योंकि BJP ला रही
पश्चिम बंगाल से सांसद सयोनी घोष ने परिसीमन विधेयक को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का विरोध केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि इसे भाजपा लेकर आ रही है।
परिसीमन बिल के मुद्दे पर देश की राजनीति गरमाई हुई है। इसी बीच NCPI सांसद सयोनी घोष ने बिल का समर्थन करते हुए विपक्षी दलों के विरोध को गैर मतलब बताया। उन्होंने कहा कि इस बिल का विरोध केवल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी ला रही है। विपक्षी दलों को भी इस बात की जानकारी है कि इसका क्रेडिट भी भाजपा को ही मिलेगा। दूसरी तरफ स्टालिन द्वारा परिसीमन बिल का समर्थन किए जाने पर सयोनी ने कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों की सभी मांगों को इसमें शामिल किया गया है। ऐसे में इस पर उनके समर्थन न करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता।
परिसीमन बिल के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं के चेन्नई पहुंचने पर तंज कसते हुए सयोनी ने कहा कि अब 'चिड़िया चुग गई खेत', वहां जाने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि, भारतीय राजनीति में बदलाव हो सकते हैं। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। हालाँकि, राजनीति बहुत तेजी से बदलती है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरा मानना है कि MK स्टालिन के नेतृत्व में DMK ने जो रुख अपनाया है, वह तमिलनाडु के लोगों के हित में है। केंद्र सरकार हर राज्य के प्रतिनिधित्व में 50% की बढ़ोतरी की उनकी मांग मान गई है, और उन्होंने इस व्यवस्था को 25 साल तक यथावत (फ्रीज) रखने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है।" कभी ममता बनर्जी के साथ रहीं सयोनी घोष ने कहा कि स्टालिन ने इस बिल का समर्थन करके एक समझदारी भरा फैसला किया है।
विधेयक का विरोध केवल इसलिए क्योंकि यह भाजपा ला रही- सयोनी घोष
NCPI सांसद सयोनी घोष ने जोर देकर कहा कि इस बिल में दक्षिण भारत के तमाम राज्यों की चिंताओं को दूर किया गया है। अगर 2027 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाता, तो यह दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए नुकसानदेह होता। केंद्र ने दक्षिण भारत की पार्टियों की मांग को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में इसके विरोध का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसका विरोध केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा इसे लेकर आई है, और वही इसका क्रेडिट भी लेगी।
ममता बनर्जी को अपनी बात रखने का अधिकार- सयोनी घोष
सयोनी घोष ने इस बिल के विरोध में खड़ी ममता बनर्जी को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने साफ किया कि ममता बनर्जी को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने कहा, “उन्होंने (ममता बनर्जी) ने महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है। जहाँ तक प्रतिनिधित्व की बात है, तो उन्होंने अपने दायरे में इसे पहले ही सुनिश्चित कर दिया है। विधेयक को लेकर उनकी राय उनकी अपनी निजी सोच को दर्शाती है। हालाँकि, मुझे नहीं लगता कि यह महिलाओं के खिलाफ कोई विधेयक है। पिछले 27 सालों से महिलाओं को हाशिए पर रखा गया है, इसलिए व्यापक संदर्भ में देखा जाए तो यह विधेयक देश भर की उन महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है जो राजनीति में आना चाहती हैं, ताकि वे आगे बढ़ सकें और भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपनी भूमिका निभा सकें।”
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें