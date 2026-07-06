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सायोनी घोष फिर ऐक्शन में, 1 महीने बाद तोड़ी चुप्पी; CM शुभेंदु से क्या कहा

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सायोनी घोष लंबे समय बाद फिर सक्रिय नजर आ रहीं हैं। उन्होंने बारुईपुर घटना को लेकर प्रतिक्रिया दी है खबर है कि नाबालिग लड़की शनिवार दोपहर दोस्त के जन्मदिन के लिए उपहार खरीदने घर से निकली थी और उसके बाद लापता हो गई। लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया कि चार लोग उसे जबरन अपने साथ ले गए।

सायोनी घोष फिर ऐक्शन में, 1 महीने बाद तोड़ी चुप्पी; CM शुभेंदु से क्या कहा

सायोनी घोष, लोकसभा सांसद तृणमूल कांग्रेस से बागी होकर NDA को समर्थन दे चुकीं हैं। लंबे समय के बाद फिर एक बार सक्रिय नजर आ रहीं हैं। अब उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से बात कर बारुईपुर में हुई घटना का मुद्दा उठाया है। साथ ही उन्होंने मॉब लिंचिंग का भी कड़ा विरोध किया है। खास बात है कि 8 जून के बाद पहली बार घोष ने आधिकारिक एक्स अकाउंट से कुछ पोस्ट किया है।

घोष ने लिखा, 'मैं दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर सुरजापुर में एक नाबालिग लड़की को निशाना बनाकर की गई घिनौनी घटना की कड़ी निंदा करती हूं। मैं उसके और उसके परिवार के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ी हूं और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं।'

शुभेंदु अधिकारी से की बात

उन्होंने लिखा, 'मैंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से बात की है और उन्होंने भरोसा दिया है कि वह व्यक्तिगत रूप से हालात की निगरानी कर रहे हैं। गिरफ्तारियां हो रही हैं और एसआईटी का गठन किया गया है। वह शोकाकुल परिवार के संपर्क में हैं और दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा और जल्द न्याय होगा। मैं तत्काल और जरूरी कार्रवाई के लिए उनका धन्यवाद करती हूं।'

उन्होंने कहा, 'बारुईपुर का सांसद के तौर पर प्रतिनिधित्व करने के नाते, मैं लिखित में इस सारी बातें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को भेजूंगी। साथ ही पीड़ित परिवार के लिए हर संभव सहायता मेरी प्राथमिकता होगी।'

कानून को हाथ में न लेने की अपील

उन्होंने लिखा, 'ठीक उसी समय यह याद रखा जाना चाहिए कानून व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि कानून में भीड़ के उन्माद की कोई जगह नहीं है। कानून को हाथ में लेना स्वीकार्य नहीं है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं सभी से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील करती हूं। मैं बारुईपुर एसपी के साथ लगातार संपर्क में हूं और न्याय के लिए हर संभव कोशिश करूंगी।'

बारुईपुर घटना

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर इलाके में एक दिन पहले लापता हुई 11 साल की लड़की का शव रविवार को बरामद कर लिया गया। इसके बाद भीड़ ने बलात्कार और हत्या के आरोप में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आज सुबह सूर्यपुर हाट इलाके में एक लड़की का शव बोरी में भरा पाया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किया और बारुईपुर-जयनगर सड़क को जाम कर दिया। भीड़ ने टायर जलाए और कुछ पुलिस गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। प्रदर्शनकारी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे।

प्रेसिडेंसी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कांकर प्रसाद बरुई ने बताया कि एक लड़की की मौत में शामिल होने के आरोप में गुस्साई भीड़ ने एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि लड़की की मौत के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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TMC Suvendu Adhikari
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