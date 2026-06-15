अब कितनी बची TMC? 65वां विधायक टूटने की तैयारी; सीक्रेट मीटिंग के बाद अटकलें तेज

TMC के 58 बागी विधायकों से शुरू हुई कहानी अब 60 के पार जाती नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस के बागियों की अगुवाई कर रहे रिताब्रता बनर्जी ऐसा दावा कर रहे हैं। हालांकि, संख्या अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक हालिया मीटिंग ने अटकलें तेज कर दी हैं।

ममता बनर्जी की पार्टी से छिटकते विधायकों की संख्या बढ़कर 65 पर पहुंच सकती है। बागी गुट की अगुवाई कर रहे रिताब्रता बनर्जी ने ऐसा दावा किया है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि इस लिस्ट में किस विधायक का नाम जुड़ा है। खास बात है कि यह ऐलान ऐसे समय पर किया गया है, जब ममता के बेहद खास माने जाने वाले एक नेता ने रिताब्रता से पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुलाकात की थी।

सोमवार के कोलकाता पोर्ट से तृणमूल विधायक फिरहाद हाकिम ने रिताब्रता से मुलाकात की थी। इस बैठक के बाद बागी विधायक ने कहा कि उनकी संख्या बढ़ गई है। संघवाद प्रतिदिन की रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, रिताब्रता ने कहा, 'आज एक और विधायक ने साइन कर दिए हैं। आज नंबर 65 पर पहुंच गया है।' हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया कि साइन करने वाले फिरहाद ही थे या कोई और नेता हैं।

शुभेंदु अधिकारी की बैठक में भी हुए शामिल खबर है कि पूर्व मेयर हाकिम मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मीटिंग में भी शामिल हुए थे। इसके बाद वह विधानसभा के लिए निकले थे। रिपोर्ट के अनुसार, उनकी कार के बाद संदीपन साहा की कार भी निकली और दोनों साथ में विधानसभा में अंदर गए। खास बात है कि साहा भी बागी गुट में शामिल हैं और उन्हें भी TMC से निष्कासित किया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, हाकिम ने तृणमूल विधायक कुणाल घोष से भी मुलाकात की थी और दोनों के बीच कुछ देर बात हुई। बाद में पूर्व मेयर रिताब्रता बनर्जी से मिले। कहा जा रहा है कि मीटिंग के दौरान बागी गुट के कई विधायक उस समय मौजूद थे। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। फिलहाल, सिर्फ अटकलों का दौर जारी है।

58 विधायक हुए थे बागी रिताब्रता और संदीपन को निष्कासित किए जाने के बाद से ही TMC टूटने का दौर शुरू हो गया था। आंकड़ों के अनुसार, तब बागी विधायकों की संख्या 58 पर थी। बाद में रिताब्रता ने दावा किया उनके पास 64 विधायकों का समर्थन है। अब यह आंकड़ा बढ़कर 65 पर पहुंच सकता है।