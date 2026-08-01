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दानवी वामपंथियों से बेटियों को बचाओ; लड़की के माफीनामे पर बोलीं कंगना, ‘बुरखे वाली’ का भी जिक्र

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
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कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में उस लड़की के माफीनामे का स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए उसका बचाव किया है। साथ ही आंदोलन को भड़काने वाले दलों और वामपंथी विचारधारा के लोगों पर हमला बोला है।

दानवी वामपंथियों से बेटियों को बचाओ; लड़की के माफीनामे पर बोलीं कंगना, ‘बुरखे वाली’ का भी जिक्र
कंगना रनौत।

23 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाली लड़की द्वारा माफी मांगे जाने के बाद अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत की प्रतिक्रिया सामने आई है। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में उस लड़की के माफीनामे का स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए उसका बचाव किया है। साथ ही आंदोलन को भड़काने वाले दलों और वामपंथी विचारधारा के लोगों पर हमला बोला है।

कंगना ने कहा, "यह मुश्किल से 15 साल की है। यह खुद बोल रही है कि इसने अपनी पूरी जिंदगी में मोदी जी के खिलाफ कभी कुछ पोस्ट नहीं किया, लेकिन उस दिन इसके दोस्त इसे वहां ले गए और लोगों ने इसे गाली देने के लिए उकसाया। आओ अपने बच्चों को इविल फेमिनाजी और दानवी वामपंथियों से बचाएं। हमें अपने बच्चों को इनसे बचाने की जरूरत है।"

एक भी बुरखे वाली क्यों नहीं दिखी?

कंगना ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, "खुद नोटिस करो एक भी स्कार्फ या बुरखे वाली बेटी ने भोंडा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन हमारी बेटियों का आसानी से इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा क्यों? हम एक समाज या समुदाय के रूप में कहीं न कहीं असफल हो रहे हैं। हमें आत्ममंथन करना चाहिए। हमें अपनी बेटियों की रक्षा करनी चाहिए।"

कंगना रनौत की इंस्टाग्राम स्टोरी।

मामले में दर्ज एफआईआर (FIR) में आरोपी लड़की की उम्र 25 वर्ष बताई गई है। हालांकि, सोशल मीडिया पर सामने आए माफीनामे के वीडियो में लड़की खुद को केवल 15 साल की बता रही है।

मोदी को गाली देने वाली ने मांगी माफी

माफी वाले वीडियो में लड़की ने कहा, "मैं प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों के बहकावे में आ गई थी और मैंने प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत सी बुरी बातें कह दी थीं। मैं सिर्फ 15 साल की हूं। मैंने जो कुछ भी किया वह माफी के लायक नहीं है। मैंने बहुत गलत बातें कही हैं। मैं पूरे देश से माफी मांगती हूं। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है और मैं खुद से आंखें नहीं मिला पा रही हूं। कृपया मुझे माफ कर दें।"

पीएम मोदी ने दी माफी

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की। उन्होंने गाली देने वाले लोगों को माफ करते हुए कहा कि यह भटके हुए बच्चे हैं, इन्हें राह दिखाना हमारा कर्तव्य है। लड़की का यह माफीनामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम वीडियो संदेश के कुछ ही घंटों बाद आया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वीडियो में कहा था, "यह भटके हुए बच्चे हैं और इन्हें सही राह दिखाना हमारा कर्तव्य है। इन्हें सजा देकर, अदालतों के चक्कर कटवाकर या समाज में परेशान करके हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे।"

छात्रों से इस प्रकरण को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए पीएम मोदी ने उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने आगे कहा, "बच्चों आओ मिलकर देश के लिए आगे बढ़ें। आइए कुछ नया सीखें। गलतियों से भी सीखें। मैं आपके लिए जीता हूं। आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए मेहनत करता हूं। इसलिए आओ, मिलकर देश को आगे ले चलें।"

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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Kangana Ranaut
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