गाय को भगवान नहीं मानते थे सावरकर, 5 बार दी थी दया याचिका; परपोते ने कोर्ट में क्या-क्या कहा

टू-नेशन थ्योरी के आरोप पर सत्यकी ने कहा कि यह मूल अवधारणा सावरकर की नहीं बल्कि सर सैयद अहमद खान की थी। सावरकर ने केवल उस समय के विवादों पर तथ्यात्मक टिप्पणियां की थीं।

सावरकर के विचारों और इतिहास को लेकर राइट और लेफ्ट विंग के बीच अक्सर लंबी बहस होती है। इस बीच पुणे की एक विशेष एमपी/एमएलए अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले में विनायक दामोदर सावरकर के प्रपौत्र सत्यकी सावरकर ने कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक तथ्यों पर अपनी गवाही दी है। सत्यकी सावरकर वही हैं, जिन्होंने राहुल गांधी पर लंदन में दिए गए एक भाषण के जरिए सावरकर को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि सावरकर गाय को भगवान नहीं बल्कि केवल एक उपयोगी पशु मानते थे।

राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार द्वारा की गई जिरह के दौरान कई तीखे सवाल पूछे गए। सत्यकी सावरकर ने अदालत के सामने उनका जवाब दिया।

5 बार दया याचिकाएं लाइव लॉ के अनुसार, सत्यकी ने स्वीकार किया कि जब सावरकर सेलुलर जेल में काला पानी की सजा भुगत रहे थे तब उन्होंने ब्रिटिश सरकार को पांच बार दया याचिकाएं भेजी थीं। हालांकि, उन्होंने बचाव में तर्क दिया कि केवल सावरकर ही नहीं, बल्कि उस समय के कई अन्य राजनीतिक कैदियों ने भी रिहाई के लिए इसी तरह की याचिकाएं भेजी थीं।

ब्रिटिश सेना में भर्ती की अपील द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सावरकर द्वारा भारतीयों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने की अपील पर भी सवाल उठाए गए। सत्यकी ने इसे उनकी दूरदर्शिता करार देते हुए कहा कि सावरकर का उद्देश्य युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण और हथियारों का अनुभव दिलाना था। उन्होंने दावा किया कि आजादी के तुरंत बाद जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तब सावरकर की इसी रणनीति के कारण प्रशिक्षित भारतीय सैनिक देश की रक्षा कर सके।

दो-राष्ट्र का सिद्धांत पर क्या था सावरकर की राय? टू-नेशन थ्योरी के आरोप पर सत्यकी ने कहा कि यह मूल अवधारणा सावरकर की नहीं बल्कि सर सैयद अहमद खान की थी। सावरकर ने केवल उस समय के विवादों पर तथ्यात्मक टिप्पणियां की थीं।

क्रांतिकारियों की तुलना पर विवाद जिरह के दौरान जब सत्यकी से पूछा गया कि सावरकर को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जैसे अन्य क्रांतिकारियों की तुलना में अधिक महिमामंडित क्यों किया जाता है, तो उन्होंने इस पर सीधा उत्तर देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, "बहस और वैचारिक मतभेद हर महापुरुष के साथ जुड़े होते हैं। राष्ट्रीय गौरव को स्थापित करना भारत सरकार का काम है।" सत्यकी ने यह भी स्पष्ट किया कि सावरकर को स्वातंत्र्यवीर की उपाधि किसी सरकारी गजट के माध्यम से नहीं, बल्कि एक लेखक द्वारा उनके कार्यों के सम्मान में दी गई थी।

अदालत में सावरकर को 'भारत रत्न' देने की मांग और आरएसएस (RSS) के साथ उनके वैचारिक संबंधों पर भी चर्चा हुई। सत्यकी ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन से लोग सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तंज कसते हुए याद दिलाया कि नेहरू-गांधी परिवार के तीन सदस्यों (जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी) को यह सम्मान मिल चुका है।

जब उनसे पूछा गया कि क्या सावरकर आरएसएस और अन्य दक्षिणपंथी दलों के वैचारिक प्रेरणा स्रोत हैं, तो उन्होंने अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि यह राजनीतिक दलों का आंतरिक विषय है कि वे किसे अपना आदर्श मानते हैं।