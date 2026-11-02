मोदी जी कहीं नहीं जाएंगे, CJP के सौरभ दास बोले; शेयर की स्मृति ईरानी की पोस्ट

कॉकरोच जनता पार्टी नेता सौरभ दास ने भारतीय जनता पार्टी के नए नारे को अहंंकार बताया है। वह मोदी कहीं नहीं जाएंगे के नारे पर सवाल उठा रहे थे। खास बात है कि सीजेपी ने विपक्षी गठबंधन INDIA की रैली को समर्थन दिया था।

कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के नारे पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के नेता सौरभ दास ने 'मोदी कहीं नहीं जाएंगे' के नारे को अहंकार बताया है। खास बात है कि हाल ही में बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे की तरफ से दिए गए विवादित बयान के बाद भाजपा ने यह नारा दिया था। गुजरात समेत कई जगहों पर हुई रैली में इस नारे को लेकर तख्तियां लेकर भी लोग चले।

सौरभ दास ने पूर्व भाजपा सांसद स्मृति ईरानी की एक पोस्ट शेयर की है। इसपर उन्होंने लिखा, 'मोदी जी कहीं नहीं जाएंगे, यह किसी राजनेता की तरफ से खुद को लेकर दिखाया गया सबसे बड़ा अहंकार हो सकता है। लोग इसे पसंद नहीं करते। यह हताशा, भारी डर और हमेशा सत्ता में बने रहने की एक इच्छा को दिखाता है।'

दरअसल, स्मृति ईरानी ने एक रविवार को एक फोटो पोस्ट की थी। इसमें वह भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के साथ नजर आ रहीं हैं। साथ ही एक पोस्टर नजर आ रहा है, जिसपर लिखा है, 'मोदी जी कहीं नहीं जाएंगे।'

कहां से आया नारा पटना में एक रैली के दौरान अक्टूबर में खरगे ने कह दिया था, 'मोदी का बाप भी जाएगा।' इस बयान को लेकर एक ओर जहां कांग्रेस ने सफाई जारी की। वहीं, भाजपा ने अभियान शुरू कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि मोदी कहीं नहीं जाएंगे। अब इस मामले में सीजेपी भी मैदान में उतर गई है और भाजपा के नारे पर आपत्ति जता रही है।

INDIA गठबंधन की रैली से दूर कॉकरोच जनता पार्टी ने रविवार को राजधानी दिल्ली में हुई INDIA गठबंधन की रैली को शुरुआत में समर्थन दे दिया था। साथ ही कहा था कि सीजेपी नेतृत्व रैली में शामिल नहीं होगा, लेकिन इसे समर्थन देता रहेगा। रैली में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, लोकसभा सांसद और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे।

पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा था, 'हम प्रदर्शन का समर्थन करते हैं और उसके प्रति एकजुटता जताते हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी एक स्वतंत्र संगठन है। यह एक तटस्थ मंच है और हम इसे ऐसा ही बनाए रखना चाहते हैं।' उन्होंने कहा, 'जो भी इस वोट चोरी के खिलाफ लड़ेगा, हम सभी संगठनों का समर्थन करेंगे।' यह टिप्पणी उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद की थी।

उन्होंने कहा था, 'मैं सिर्फ दीदी को धन्यवाद देने आया था क्योंकि जंतर-मंतर पर हमारे पहले आंदोलन के दौरान उन्होंने हमारा समर्थन किया था। वह हमेशा युवा आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ी रहीं। जब दिल्ली पुलिस ने सौरभ और आशुतोष को गिरफ्तार किया, तब भी दीदी ने हमारा मजबूती से साथ दिया।'

भाजपा भी निकाल रही है रैली खास बात है कि भाजपा ने भी लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत कई राज्यों में रैली निकालने का ऐलान किया है। सोमवार को भाजपा प्रमुख नितिन नवीन रैलियों की अगुवाई करेंगे। बिहार में भी इसी तरह की रैली होने जा रही है। वहीं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तेलंगाना में पदयात्रा करने जा रहे हैं। इससे पहले भी दिल्ली समेत कई राज्यों में रैलियां की जा चुकी हैं।