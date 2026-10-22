जेल से छूटते ही सौरभ दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने बुलाया, क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका कल ही जमानत पर जेल से रिहा हुए हैं। इसके बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। क्राइम ब्रांच ने दोनों को ही पूछताछ के लिए बुलाया है।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका कल ही जमानत पर जेल से रिहा हुए हैं। इसके बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दोनों ही नेताओं को आज अपने राजौरी गार्डन कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली पुलिस ने यह समन बुधवार रात करीब 8:30 बजे तिहाड़ जेल के गेट पर ही थमा दिया। उस समय दोनों नेता जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हो रहे थे। क्राइम ब्रांच ने दोनों को गुरुवार दोपहर 12 बजे राजौरी गार्डन स्थित दफ्तर में पेश होने का निर्देश दिया है।
बुधवार को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) की अदालत से सीजेपी नेताओं को बड़ी राहत मिली थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कस्टडी बढ़ाने की मांग को सिरे से खारिज करते हुए दोनों नेताओं को जमानत दे दी थी। लेकिन जेल के बाहर निकलते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें नया नोटिस थमाकर यह साफ कर दिया कि उनकी कानूनी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं।
पीस बॉन्ड तोडने का आरोप
यह मामला 13 और 14 अक्टूबर का है, जब सौरभ दास और आशुतोष रांका को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पुलिस ने हिरासत में लिया था। आरोप है कि दोनों नेता बिना अनुमति के जंतर-मंतर के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन करने पहुंच गए थे। पुलिस का दावा है कि इन नेताओं ने पहले से भरे गए शांति बॉन्ड की शर्तों का सरेआम उल्लंघन किया और सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाईं। इस मामले को लेकर पुलिस ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थीं।
क्राइम ब्रांच को क्यों सौंपी गई जांच?
मामले की गंभीरता और राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दोनों एफआईआर की जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस को शक है कि इस प्रदर्शन के पीछे कोई बड़ी साजिश थी और दोनों नेताओं के शुरुआती बयानों में काफी विरोधाभास पाया गया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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