Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsSaudi Arabia Suicide attempt at Masjid al Haram in Makkah RSS Mohan Bhagwat on science and religion top 5 news
मक्का की मस्जिद में खुदकुशी की कोशिश, विज्ञान और धर्म पर क्या बोले मोहन भागवत? टॉप 5 न्यूज

मक्का की मस्जिद में खुदकुशी की कोशिश, विज्ञान और धर्म पर क्या बोले मोहन भागवत? टॉप 5 न्यूज

संक्षेप:

सऊदी अरब के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि स्पेशल फोर्स ने स्थिति को संभालने के लिए तेजी से कार्रवाई की। वहीं ग्रैंड मस्जिद के मुख्य इमाम ने लोगों से पवित्र स्थल की पवित्रता का सम्मान करने की अपील है।

Dec 26, 2025 06:59 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सऊदी अरब की ग्रैंड मस्जिद को ऊपरी मंजिल से कूदकर एक शख्स ने जान देने की कोशिश की है। इस घटना का एक हैरतअंगेज वीडियो सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा कि विज्ञान और धर्म के बीच कोई संघर्ष नहीं है। देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सऊदी में मक्का की मस्जिद अल हरम में खुदकुशी की कोशिश, हैरतअंगेज वीडियो आया सामने

सऊदी की ग्रैंड मस्जिद यानी मस्जिद अल हरम से गुरुवार को एक हैरतअंगेज घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने मस्जिद की एक ऊपरी मंजिलों से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। हालांकि अधिकारियों और मस्जिद में तैनात सुरक्षा गार्ड द्वारा दिखाई गई तत्परता की वजह से शख्स की जान बच गई है। सऊदी अधिकारियों ने मामले की पुष्टि की है। वहीं ग्रैंड मस्जिद के मुख्य इमाम ने भी घटना पर अफसोस जताया है। पढ़ें पूरी खबर…

बांग्लादेश में दीपू की हत्या की भारत ने की निंदा, खोल दी यूनुस सरकार की पोल

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों मैमनसिंह में हुई हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या की भारत सरकार ने निंदा की है। 27 वर्षीय दीपू चंद्र दास की हत्या मामले में विदेश मंत्रालय ने कहा, ''हम मैमनसिंह में एक हिंदू युवक की हाल ही में हुई भयानक हत्या की निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।'' यूनुस सरकार की पोल खोलते हुए भारत ने कहा कि अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2,900 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पढ़ें पूरी खबर…

भारत के बिना अस्तित्व नहीं, किसने दी बांग्लादेश को चेतावनी; यूनुस सरकार से सवाल

बांग्लादेश में हालात लगातार खराब हैं। भारत के साथ उसके रिश्तों में भी तनाव है। इस बीच विदेशी मामलों के विशेषज्ञ वेइल अव्वाद ने बड़ी टिप्पणी की है। अव्वाद ने कहा कि भारत के बिना बांग्लादेश का कोई अस्तित्व नहीं है। वह सर्वाइव भी नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि यह एक ऐसा दौर है, जहां बांग्लादेश में अतिवादी ताकतें आगे दिख रही हैं। यहां की गलियों में भी अतिवाद का ही बोलबाला है। इन घटनाओं ने भारत-बांग्लादेश संबंध प्रभावित हो रहे हैं और यूनुस सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गौरतलब है कि बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद से ही हालात खराब हैं। इस बीच एक भारतीय युवक की मॉब लिंचिंग के बाद हत्या भी हो गई। पढ़ें पूरी खबर…

विज्ञान और धर्म के बीच कोई टकराव नहीं, दोनों का लक्ष्य एक ही; क्या बोले भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने विज्ञान और धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि विज्ञान और धर्म के बीच कोई संघर्ष नहीं है। अंत में दोनों अलग-अलग रास्तों से एक ही सत्य की खोज करते हैं। तिरुपति में आयोजित भारतीय विज्ञान सम्मेलन को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि धर्म को अक्सर मजहब के रूप में गलत समझ लिया जाता है, जबकि वास्तव में यह सृष्टि के संचालन का विज्ञान है। उन्होंने कहा, ‘धर्म कोई मजहब नहीं है। यह वह नियम है जिसके अनुसार सृष्टि चलती है। कोई इसे माने या न माने, लेकिन इसके बाहर कोई भी कार्य नहीं कर सकता।’ उन्होंने यह भी कहा कि धर्म में असंतुलन विनाश का कारण बनता है। पढ़ें पूरी खबर…

CEO की बर्थडे पार्टी, कार में लिफ्ट और रातभर गैंगरेप; उदयुपर कांड की पूरी कहानी

वह गई तो थी बॉस के बुलावे पर सीईओ के बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए लेकिन हैवानियत का शिकार होना पड़ा। राजस्थान के उदयपुर में एक आईटी कंपनी की मैनेजर के साथ हुई गैंगरेप की घटना बेहद हैरान करने वाली है। आरोप है कि चलती कार उसके साथ दरिंदगी की गई। जिन तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें कंपनी का सीईओ और एग्जीक्युटिव हेड शामिल हैं। हैरानी की बात यह भी है कि पति-पत्नी ने साथ मिलकर गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया। पढ़ें पूरी खबर…

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Latest Hindi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।