मक्का की मस्जिद में खुदकुशी की कोशिश, विज्ञान और धर्म पर क्या बोले मोहन भागवत? टॉप 5 न्यूज

संक्षेप: सऊदी अरब के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि स्पेशल फोर्स ने स्थिति को संभालने के लिए तेजी से कार्रवाई की। वहीं ग्रैंड मस्जिद के मुख्य इमाम ने लोगों से पवित्र स्थल की पवित्रता का सम्मान करने की अपील है।

सऊदी अरब की ग्रैंड मस्जिद को ऊपरी मंजिल से कूदकर एक शख्स ने जान देने की कोशिश की है। इस घटना का एक हैरतअंगेज वीडियो सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा कि विज्ञान और धर्म के बीच कोई संघर्ष नहीं है। देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सऊदी में मक्का की मस्जिद अल हरम में खुदकुशी की कोशिश, हैरतअंगेज वीडियो आया सामने सऊदी की ग्रैंड मस्जिद यानी मस्जिद अल हरम से गुरुवार को एक हैरतअंगेज घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने मस्जिद की एक ऊपरी मंजिलों से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। हालांकि अधिकारियों और मस्जिद में तैनात सुरक्षा गार्ड द्वारा दिखाई गई तत्परता की वजह से शख्स की जान बच गई है। सऊदी अधिकारियों ने मामले की पुष्टि की है। वहीं ग्रैंड मस्जिद के मुख्य इमाम ने भी घटना पर अफसोस जताया है। पढ़ें पूरी खबर…

बांग्लादेश में दीपू की हत्या की भारत ने की निंदा, खोल दी यूनुस सरकार की पोल बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों मैमनसिंह में हुई हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या की भारत सरकार ने निंदा की है। 27 वर्षीय दीपू चंद्र दास की हत्या मामले में विदेश मंत्रालय ने कहा, ''हम मैमनसिंह में एक हिंदू युवक की हाल ही में हुई भयानक हत्या की निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।'' यूनुस सरकार की पोल खोलते हुए भारत ने कहा कि अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2,900 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पढ़ें पूरी खबर…

भारत के बिना अस्तित्व नहीं, किसने दी बांग्लादेश को चेतावनी; यूनुस सरकार से सवाल बांग्लादेश में हालात लगातार खराब हैं। भारत के साथ उसके रिश्तों में भी तनाव है। इस बीच विदेशी मामलों के विशेषज्ञ वेइल अव्वाद ने बड़ी टिप्पणी की है। अव्वाद ने कहा कि भारत के बिना बांग्लादेश का कोई अस्तित्व नहीं है। वह सर्वाइव भी नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि यह एक ऐसा दौर है, जहां बांग्लादेश में अतिवादी ताकतें आगे दिख रही हैं। यहां की गलियों में भी अतिवाद का ही बोलबाला है। इन घटनाओं ने भारत-बांग्लादेश संबंध प्रभावित हो रहे हैं और यूनुस सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गौरतलब है कि बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद से ही हालात खराब हैं। इस बीच एक भारतीय युवक की मॉब लिंचिंग के बाद हत्या भी हो गई। पढ़ें पूरी खबर…

विज्ञान और धर्म के बीच कोई टकराव नहीं, दोनों का लक्ष्य एक ही; क्या बोले भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने विज्ञान और धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि विज्ञान और धर्म के बीच कोई संघर्ष नहीं है। अंत में दोनों अलग-अलग रास्तों से एक ही सत्य की खोज करते हैं। तिरुपति में आयोजित भारतीय विज्ञान सम्मेलन को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि धर्म को अक्सर मजहब के रूप में गलत समझ लिया जाता है, जबकि वास्तव में यह सृष्टि के संचालन का विज्ञान है। उन्होंने कहा, ‘धर्म कोई मजहब नहीं है। यह वह नियम है जिसके अनुसार सृष्टि चलती है। कोई इसे माने या न माने, लेकिन इसके बाहर कोई भी कार्य नहीं कर सकता।’ उन्होंने यह भी कहा कि धर्म में असंतुलन विनाश का कारण बनता है। पढ़ें पूरी खबर…