चिंता की बात है, भारत पर... सऊदी अरब-पाकिस्तान में हुए समझौते पर क्या बोले पूर्व राजदूत

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर भारत के दृष्टिकोण से कोई सकारात्मक घटनाक्रम नहीं है और नई दिल्ली को रियाद के साथ अपने संबंधों को सावधानीपूर्वक और कुशलता से मैनेज करना होगा। दो पूर्व भारतीय राजदूतों ने शुक्रवार को ये बाते कहीं। हालांकि, अनुभवी राजनयिकों ने आकलन किया कि इस घटनाक्रम के बावजूद, भारत-सऊदी अरब मजबूत बने रहेंगे। पूर्व राजदूत वेणु राजामणि ने कहा कि यह घटनाक्रम चिंता की बात है और इसका भारत पर असर पड़ सकता है।

पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया है कि किसी भी देश पर किसी भी हमले को दोनों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। इस समझौते पर बुधवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी नेता की खाड़ी साम्राज्य की एक दिवसीय यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए। यह समझौता कतर में हमास नेतृत्व पर इजरायली हमले के कुछ दिनों बाद हुआ, जो खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी है।

चीन में भारत के पूर्व दूत अशोक कंठ ने कहा, "मेरे पास समझौते के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह हमारे दृष्टिकोण से कोई अच्छी बात नहीं है।" उन्होंने कहा कि सऊदी अरब से कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिल रहा है और यह कोई सकारात्मक घटनाक्रम नहीं है। यह पूछे जाने पर कि क्या इसका भारत-सऊदी अरब संबंधों पर असर पड़ेगा, कंठ ने कहा कि वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहते। उन्होंने कहा, "सऊदी अरब के साथ हमारे संबंध बहुत महत्वपूर्ण और बहुआयामी हैं, और कई स्तंभों पर आधारित हैं।" पूर्व राजदूत ने कहा कि सऊदी अरब के साथ हमारा रणनीतिक जुड़ाव काफी मजबूत और बहुआयामी रहा है और मुझे विश्वास है कि यह जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा, “सऊदी अरब के साथ हमारे संबंध, मेरा मानना ​​है, मजबूत बने रहेंगे।”

'भारत पर पड़ सकता है असर' पूर्व राजनयिक वेणु राजामणि ने कहा कि यह घटनाक्रम निश्चित रूप से चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रम के संदर्भ में, स्पष्ट रूप से पाकिस्तान सामान्य अरब देशों की तुलना में इस्लामी देशों और खाड़ी अरब देशों के साथ अधिकाधिक जुड़ रहा है। पूर्व राजदूत ने कहा, "इसका निश्चित रूप से भारत पर भी प्रभाव पड़ सकता है।" राजमणि 2017 से 2020 तक नीदरलैंड में भारत के राजदूत रहे। यह पूछे जाने पर कि क्या यह घटनाक्रम सऊदी अरब के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करेगा, राजामणि ने कहा, "निश्चित रूप से, यह कहना जल्दबाजी होगी कि सऊदी अरब हमारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार है।" उन्होंने आगे कहा, "इसलिए, भारत को संबंधों को सावधानीपूर्वक और कुशलता से संभालना होगा।"