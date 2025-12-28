Hindustan Hindi News
अमेरिका नहीं इस मित्र देश ने निकाले सबसे ज्यादा भारतीय, सामने आए 5 साल के आंकड़े

संक्षेप:

विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले पांच सालों में सऊदी अरब ने सबसे ज्यादा भारतीयों को निर्वासित किया है। अमेरिका से निर्वासित किए गए लोगों की संख्या इस मामले में काफी कम है।

Dec 28, 2025 11:10 am ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद कई भारतीयों को हथकड़ियां डालकर डिपोर्ट कर दिया था। अमेरिका के इस व्यवहार की भारत में कड़ी आलोचना हुई थी। ट्रंप ने केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों के अवैध प्रवासियों को लेकर भी यही रुख अपनाया था। भारत में इससे एक धारणा बन गई कि सबसे ज्यादा भारतीयों को अमेरिका से ही निकाला गया होगा। लेकिन बड़ी मात्रा में भारतीयों को अपने देश से निकालने के बाद भी अमेरिका इस लिस्ट में पहले नंबर पर नहीं आया है। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले पांच सालों में सबसे ज्यादा सऊदी अरब ने भारतीयों को निकाला है।

18 दिसंबर को एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए विदेश मंत्रालय ने बताया की अमेरिका की तुलना में पिछले पांच साल में सऊदी अरब ने कहीं ज्यादा भारतीयों को निर्वासित किया है। मंत्रालय ने जवाब में बताया कि रियाद स्थित भारतीय मिशन के मुताबिक 2025 में सऊदी अरब ने कुल 7,019 भारतीयों को निर्वासित किया। इस आंकड़े में जेद्दा स्थिति भारतीय दूतावास के आंकड़े भी शामिल हैं, जिनके अनुसार 3,865 भारतीयों को निर्वासित किया गया है।

सऊदी अरब से निर्वासित किए गए भारतीयों का वर्ष वार विवरण-

2021 में-8,887 लोगों का निर्वासन

2022 में-10,277 लोगों का निर्वासन

2023 में-11,486 लोगों का निर्वासन

2025 में-7,019 लोगों का निर्वासन

अमेरिका से कितने भारतीय हुए निर्वासित

संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से अवैध प्रवासियों को लेकर सख्ती बरती गई है। हालांकि सख्ती के बावजूद भी निर्वासित किए जाने वाले भारतीयों की संख्या कम ही रही है। वॉशिंगटन स्थित भारतीय मिशन के मुताबिक 2025 में कुल मिलाकर 3,414 भारतीयों को निर्वासित किया गया है।

अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीयों का वर्ष वार विवरण-

2021 में- 805 भारतीय

2022 में- 862 भारतीय

2023 में- 617 भारतीय

2024 में- 1,368 भारतीय

2025 में-3,414 भारतीय

इन आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका से निर्वासन की खबरें भले ही ज्यादा आई हों, लेकिन असल में निर्वासित किए गए व्यक्तियों की संख्या सऊदी अरब से कम है। हालांकि, यह बात केवल निर्वासन की संख्या और कम संख्या के बारे में नहीं है। भारतीय व्यक्तियों के प्रति अमेरिकी सरकार का व्यवहार बहुत ही खराब था, यही वजह से कि उस खबर ने भारतीयों के मन पर इतना असर डाला।

निर्वासन की क्या रही वजह?

विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीयों के निर्वासन के पीछे कई कारण रहे हैं। इसमें निर्धारित वीजा अवधि से अधिक समय तक रुकना, वर्क परमिट के बिना काम करना, श्रम नियमों का उल्लंघन करना इसके अलावा भी कई कारण रहे हैं।

Donald Trump India Saudi Arabia
