PM मोदी के बर्थडे पर यह झटका दिया; सऊदी अरब और पाक के समझौते पर क्या बोले एक्सपर्ट

ब्रह्म चेलानी ने लिखा, ‘पीएम नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब को लुभाने के लिए कई सालों का वक्त लगाया है। कई बार उन्होंने दौरा किया है और संबंधों को रणनीतिक आयाम देने की कोशिश की है। अप्रैल में भी वह सऊदी अरब गए थे। लेकिन मोदी के बर्थडे पर भारत को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा झटका दिया है।’

पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से अब तक कई बार सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों का दौरा किया है। एक तरफ पाकिस्तान के साथ बिगड़ते रिश्तों के बरक्स सऊदी अरब और अन्य मुसलमान देशों के साथ बेहतर संबंधों को मोदी सरकार की कामयाबी के तौर पर देखा जाता रहा है। लेकिन 17 सितंबर 2025 का दिन भारत और सऊदी अरब के रिश्तों के लिए एक अहम मोड़ वाला साबित हो सकता है। दरअसल सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक करार किया है, जिसके तहत किसी एक देश पर होने वाले हमले को दोनों पर अटैक माना जाएगा। ऐसे किसी भी हमले में दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे।

भारत का पाकिस्तान चिर प्रतिद्वंद्वी है। 1947-48 में पहली जंग के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते कभी सहज नहीं रहे। इसी साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद मई में दोनों देशों के बीच 4 दिनों की जंग हुई थी। तब से तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में सऊदी अरब का पाकिस्तान के पाले में यूं खड़ा होना भारत के लिए एक झटका ही माना जाएगा। इस बारे में विदेश और रणनीतिक मामलों के जानकार ब्रह्म चेलानी ने भी अपनी राय रखी है और इसे पीएम नरेंद्र मोदी के बर्थडे के दिन भारत के लिए एक बड़ा झटका बताया है।

ब्रह्म चेलानी ने लिखा, 'पीएम नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब को लुभाने के लिए कई सालों का वक्त लगाया है। कई बार उन्होंने दौरा किया है और संबंधों को रणनीतिक आयाम देने की कोशिश की है। अप्रैल में भी वह सऊदी अरब गए थे। लेकिन मोदी के बर्थडे पर भारत को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा झटका दिया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट में कहा गया कि यदि किसी एक मुल्क पर कोई हमला हुआ तो वह दोनों देशों पर अटैक माना जाएगा।' दरअसल दिल्ली और रियाद को करीब लाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी लगातार कोशिशें करते रहे हैं।