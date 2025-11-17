Saudi Bus Accident Live: सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, 42 भारतीयों की मौत

Saudi Arabia bus accident many Indians were killed passenger traveling from Mecca to Medina latest updates

Saudi Bus Accident Live: सऊदी अरब में एक भयानक सड़क हादसे में 42 भारतीयों की मौत हो गई। सोमवार को मक्का से मदीना जा रही पैसेंजर बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई। बस तुरंत आग की लपटों में घिर गई और लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन आग की तीव्रता ने स्थिति को और जटिल बना दिया। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। इस हादसे में केवल एक व्यक्ति के जीवित बचे होने की बात कही जा रही है। शवों की पहचान अभी पूरी नहीं हो पाई है। हज समिति के प्रवक्ता ने कहा कि यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस ट्रैवल एजेंसी ने तीर्थयात्रा की सुविधा प्रदान की और कितने मृतक तेलंगाना के निवासी थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव और पुलिस महानिदेशक रवि गुप्ता को घटना का पूरा विवरण इकट्ठा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव ने नई दिल्ली में राज्य के रेजिडेंट कमिश्नर गौरव उप्पल को सूचित किया और उन्हें केंद्रीय विदेश मंत्रालय व सऊदी दूतावास के साथ समन्वय करने को कहा। राज्य सरकार ने आवश्यक राहत उपायों के लिए भी कदम उठाए हैं। रेड्डी ने कहा है कि पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए सचिवालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। अधिकारियों ने नागरिकों से सऊदी अरब में हुई त्रासदी के बारे में किसी भी जानकारी के लिए इन नंबरों 91 79979 59754 और 91 99129 19545 पर संपर्क करने का अनुरोध किया है। सऊदी अरब में बस हादसे से जुड़ा हर एक ताजा अपडेट…

17 Nov 2025, 11:56:47 AM IST Saudi Bus Accident Live: ओवैसी भारत के महावाणिज्य दूतावास के संपर्क में तेलंगाना में नांपल्ली के विधायक मोहम्मद माजिद हुसैन ने कहा, 'सऊदी अरब में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ जिसमें बस दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई। हम अधिकारियों के संपर्क में हैं और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूतावास के संपर्क में हैं। मैं शोकसंतप्त परिवारों के संपर्क में हूं।'

17 Nov 2025, 11:49:32 AM IST Saudi Bus Accident Live: जेद्दा में भारत का महावाणिज्य दूतावास क्या बोला जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कहा, 'सऊदी अरब के मदीना के पास उमराह तीर्थयात्रियों से जुड़े दुखद बस हादसे के मद्देनजर जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूतावास में 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। हम शोकसंतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहन संवेदना व्यक्त करते हैं। रियाद में दूतावास और जेद्दा में वाणिज्य दूतावास सऊदी हज व उमराह मंत्रालय तथा अन्य स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। वे संबंधित उमराह ऑपरेटरों के भी संपर्क में हैं। महावाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों और भारतीय समुदाय के स्वयंसेवकों की टीम विभिन्न अस्पतालों और स्थलों पर मौके पर मौजूद है।

17 Nov 2025, 11:38:56 AM IST Saudi Bus Accident Live: पीड़ितों के परिवारवालों ने क्या बताया सऊदी अरब में बस हादसे पर हैदराबाद के एक निवासी ने कहा, 'मेरे परिवार के पांच सदस्य सऊदी अरब गए थे और मदीना जाते समय उन्हें ले जा रही बस का एक्सीडेंट हो गया। हमें जानकारी है कि बस में मौजूद सभी लोग मारे गए। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि शवों को भारत लाने के लिए उचित व्यवस्था करें।'

17 Nov 2025, 11:36:32 AM IST Saudi Bus Accident Live: 45-46 लोगों का निकला था जत्था हैदराबाद निवासी मुफ्ती आसिफुल्लाह ने कहा, '45-46 सदस्यों का एक जत्था हैदराबाद से सऊदी अरब गया था। उन्हें ले जा रही बस में आग लग गई। जैसे ही हमें सूचना मिली, हमने अल मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स से संपर्क किया। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुझसे बात की। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमें सऊदी अरब जाने की अनुमति दी जाए। मेरे परिवार के 7 सदस्य सऊदी अरब गए थे।'

17 Nov 2025, 11:29:36 AM IST Saudi Bus Accident Live: 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने घोषणा की कि रिश्तेदारों की सहायता करने और आपातकालीन कार्रवाई को लेकर 24x7 कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया गया है। महावाणिज्य दूतावास ने पोस्ट किया, 'सऊदी अरब के मदीना के पास भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों से जुड़े दुखद बस हादसे के मद्देनजर जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूतावास में 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।'