'पूरी बस जल गई मगर ड्राइवर बच गया', सऊदी हादसे के चश्मदीद ने क्या बताया

Mon, 17 Nov 2025 01:05 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही उमराह यात्रियों से भरी बस रविवार रात करीब 1:30 बजे डीजल टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में आग लग गई और पूरी तरह जलकर राख हो गई। इस भयावह हादसे में 42 भारतीय यात्रियों की मौत हो गई, जबकि बस का ड्राइवर मोहम्मद अब्दुल शोएब चमत्कारिक रूप से बच निकला। वह फिलहाल अस्पताल में भर्ती है।

हादसे के प्रत्यक्षदर्शी और हैदराबाद के निवासी एक व्यक्ति का वीडियो सामने आया है। इसमें फोन पर उसने घटना को लेकर दिल दहला देने वाले डिटेल साझा किए। उन्होंने कहा, 'मक्का से मदीना को बस आ रही थी। वो बस पूरी जल गई है। उसमें से एक आदमी और ड्राइवर बच गया है। बस में हैदराबाद के लोग सवार थे।' उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने परिजनों की खैरियत जरूर पता लगाएं।

दिल्ली के तेलंगाना भवन में कंट्रोल रूम स्थापित

बस में सवार ज्यादातर यात्री हैदराबाद की ट्रैवल एजेंसियों (अल-मिना हज और उमराह ट्रैवल्स) के जरिए यात्रा कर रहे थे। इनमें से कम से कम 16 यात्री हैदराबाद से थे। तेलंगाना सरकार ने दिल्ली के तेलंगाना भवन में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। जेद्दाह में भारतीय दूतावास ने 24x7 हेल्पलाइन नंबर 8002440003 जारी किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि रियाद और जेद्दाह में भारतीय मिशन प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता दे रहे हैं। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। पूरे मामले की जांच जारी है और मृतकों की पहचान की जा रही है।

