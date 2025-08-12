कौन थीं कश्मीरी पंडित सरला भट्ट? 35 साल बाद फिर शुरू हो गई हत्याकांड की जांच

कश्मीरी पंडितों में दहशत फैलाने के लिए सरला भट्ट की हत्या कर दी गई थी। उन्हें अस्पताल के हॉस्टर से किडनैप कर लिया गया था। पांच दिन बाद उनका क्षत विक्षत शव पाया गया था।

स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) ने श्रीनगर में 35 साल पुराने एक मामले में फिर से जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि कश्मीरी पंडित सरला भट्ट की हत्या मामले में एजेंसी ने कई जगहों पर छापा मारा। नर्स सरला भट्टी हत्याकांड ने साल 1990 में पूरी घाटी में सनसनी मचा दी थी। जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ने मध्य कश्मीर में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया गया है कि प्रतिबंधित संगठन जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़े लोगों के घर पर छापेमारी की जा रही है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जेकेएलएफ नेता पीर नूरुल हक शाह यानी एयर मार्शनल के घर पर भी छापा पड़ा है।

कौन थीं कश्मीरी पंडित सरला भट्ट सरला भट्ट अनंतनाग की रहने वाली थीं। वह शेर-ए-कश्मीर इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नर्स थीं। 19 अप्रैल को वह अचनाक अपने हॉस्टल से गायब हो गईं। बाद में श्रीनगर में ही सुनसान इलाके में उनकी लाश पाई गई। उनके पूरे शरीर पर गोलियों के निशान थे। इससे पता चलता था कि कितनी बेरहमी से उन्हें मारा गया था। खबर सामने आने के बाद पूरी घाटी में तनाव फैल गया।

यह वही समय था जब कश्मीर में कत्ले आम जैसा माहौल था। बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित अपना घर-बार छोड़कर पलायन कर रहे थे। इसी बीच सरला भट्ट की हत्या ने सनसनी मचा दी। इस घटना को भी टारगेट किलिंग का ही हिस्सा माना जा रहा था। हाल ही में सरला भट्ट मर्डर केस एसआईए को सौंप दिया गया है। ऐसे में एजेंसी ने नए सिरे से जांच शुरू की है।