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35 साल पहले की वो मनहूस सुबह, नर्स सरला भट का रेप और मर्डर; अब यासीन मलिक पर चलेगा केस

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, कश्मीर
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जम्मू कश्मीर में 35 साल पहले, एक मनहूस सुबह कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट की चीखों से वादियां गूंज उठी थीं। अब इस मामले में जांच एजेंसी ने बड़ा कदम उठाया है। सरला भट केस में जेकेएलएफ के पांच गुर्गों के खिलाफ सोमवार को आरोप पत्र दायर किया। इसमें यासीन मलिक का नाम भी है।

35 साल पहले की वो मनहूस सुबह, नर्स सरला भट का रेप और मर्डर; अब यासीन मलिक पर चलेगा केस

जम्मू कश्मीर में 35 साल पहले, एक मनहूस सुबह कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट की चीखों से वादियां गूंज उठी थीं। अब इस मामले में जांच एजेंसी ने बड़ा कदम उठाया है। सरला भट केस में जेकेएलएफ के पांच गुर्गों के खिलाफ सोमवार को आरोप पत्र दायर किया। इनमें जेल में बंद इसका मुखिया मोहम्मद यासीन मलिक भी शामिल है। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एसआईए) ने सोमवार को 737 पेज की चार्जशीट दाखिल की। श्रीनगर में टाडा कोर्ट के सामने दायर आरोप पत्र में कहा गया है कि यह हत्या कोई अलगाववादी हमला नहीं था। बल्कि जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) द्वारा 1990 में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ की गई टारगेटेड किलिंग का हिस्सा थी। इसका मकसद डर फैलाना और घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन को बढ़ावा देना था।

क्या है मामला
यह मामला 35 साल पुराना है। सरला भट, एसकेआईएमएस सौरा के नियॉनेटोलॉजी डिपार्टमेंट में नर्स थी। 18 अप्रैल, 1990 को वह अस्पताल से ड्यूटी पूरी होने के बाद जा रही थी। इसी दौरान सरला का अपहरण कर लिया गया। बताया जाता है कि इसके बाद उसे इलाहीबाग-लाल बाजार इलाके में ले जाया गया। यहां, सरला के ऊपर हमला किया गया। प्रताड़ना के बाद उसे गोली मार दी गई। पांच दिन बाद सरला का गोलियों से छलनी शव श्रीनगर के डाउनटाउन से बरामद किया गया था। शव के साथ एक नोट मिला था जिसमें उन पर मुखबिर होने का आरोप लगाया गया था। जांच एजेंसी के मुताबिक करीब ढाई दशक पुराने मामले में अहम गवाही, फॉरेंसिक और बैलिस्टिक सबूतों, रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के जरिए फिर से तैयार किया गया है। इसने जांचकर्ताओं को मामले को औपचारिक रूप से मुकदमे में लाने में सक्षम बनाया।

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तीन की मौत, एक हिरासत में और एक फरार
चार्जशीट में जेकेएलएफ के तत्कालीन चीफ कमांडर मोहम्मद यासीन मलिक को मुख्य साजिशकर्ता के रूप बताया गया, जिसके इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। मलिक के अलावा, जांच में खुर्शीद अहमद चल्कू की पहचान की गई है। उस पर आरोप है कि वह पीओके भाग गया और अब तक फरार है। इसके साथ अब्दुल हमीद शेख, मोहम्मद यूसुफ सोफी उर्फ इदरीस और गुलाम मोहम्मद तप्लू के भी नाम हैं। इन सभी की मौत हो चुकी है। यासीन मलिक फिलहाल, नई दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक आतंक-फंडिंग मामले में 2022 की सजा के बाद आजीवन कारावास काट रहा है। मलिक ने श्रीनगर ताडा कोर्ट की कार्यवाही में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया।

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दशकों तक अनसुलझा रहा मामला
बता दें कि यह मामला दशकों तक अनसुलझा रहा। इस दौरान हिंसा और गवाहों को धमकाने की घटनाएं चरम पर थीं। जांच एजेंसी का कहना है कि उसने मामले की जांच फिर से शुरू की। इसके बाद गवाहों के बयान दर्ज किया गया। फिर नए तरीके से मामले दर्ज करना, सीन रिक्रिएट करना, नई फोरेंसिक जांच आदि कार्रवाई की गई। इसमें 1990 में सोरा-लाल बाजार इलाके में जेकेएलफ की गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों का पता लगाना शामिल था। एजेंसी के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों ने लगातार आरोपी के साथ सरला भट की पहचान की थी। साथ ही बताया कि उन्हें कैसे घसीटा गया, हमला किया गया और मारा गया।

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कई सबूत होने की बात
जांच एजेंसी एसआइए ने क्राइम वाली जगह से एक हाथ से लिखा नोट भी बरामद करने का दावा किया है। बताया जाता है कि यह नोट जेकेएलएफ से संबंधित है। हालांकि फोरेंसिक विशेषज्ञों के मुताबिक इस नोट को किसी भी व्यक्ति से निश्चित रूप से जोड़ा नहीं जा सका। लेकिन जांचकर्ताओं का कहना है कि यह दस्तावेज तात्कालिक मीडिया रिपोर्टों और जांच के दौरान जुटाए गए अन्य सबूतों से मेल खाता है। एजेंसी ने फारुक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे के एक टीवी इंटरव्यू का भी हवाला दिया है। एजेंसी के मुताबिक वह, उस समय होने वाली टारगेट किलिंग्स के लिए जिम्मेदार एक संगठित जेकेएलएफ कमांड संरचना के अस्तित्व का समर्थन करता है।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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