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चाय को लेकर भी ‘आत्मनिर्भर’ बनेंगे सरकारी दफ्तर, केंद्र सरकार ने मंत्रालयों को दिए निर्देश

By Ankit Ojha
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केंद्र सरकार ने अपने मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि दफ्तर की कैंटीन या किसी भी आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान युले टी लोगों को पिलाई जाए। ऐंड्र्यू युले ऐंड कंपनी एक सरकारी चाय कंपनी है। 

Yule Tea
सरकारी दफ्तरों में चाय

सरकार ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिए हैं कि बैठकों और कैंटीन में 'सरकारी चाय' का इस्तेमाल किया जाए। केंद्र ने कहा है कि अपने देश की 'युले टी' लोगों को पिलाई जाए और इसकी शुरुआत पहले सरकारी दफ्तरों से की जाए। बता दें कि एंड्र्यू युले ऐंड कंपनी लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है जो कि चाय का उत्पादन करती है। इसकी फैक्ट्री कोलकाता में है।

प्रीमियम चाय बनाती है कंपनी

केंद्र सरकार के इस निर्देश को 'आत्मनिर्भर चाय' के रूप में देखा जा रहा है। न्यूज-18 की रिपोर्ट के मुताबिक भारी उद्योग मंत्रालय ने सभी अन्य मंत्रालयों को निर्देश दिए हैं कि युले टी लोगों को पिलाई जाए। बता दें कि चाय की यह कंपनी वित्तीय परेशानियों से जूझ रही है। यह कंपनी दार्जीलिंग, असम और द्वार की प्रीमियम क्वालिटी की चाय का उत्पादन करती है।

भारी उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि संबंधित विभागों और अन्य संगठनों को भी निर्देश दिए जाएं कि वे कैंटीन और ऑफिस मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, समारोह, डिपार्मेंटल कार्यक्रमों के दौरान युले चाय लोगों को पिलाएं। सरकार का कहना है कि इससे सरकारी कंपनी को काफी फायदा मिलेगा और यह शुरुआत है। इसके बाद चाय की लोकप्रियता बढ़ेगी।

बता दें कि ऐंड्रयू युले ऐंड कंपनी भारी उद्योग मंत्रालय क तहत काम करती है। असम और पश्चिम बंगाल में इसके कम से कम 15 चाय के बागान हैं। यह कंपनी ऑर्थोडॉक्स, सीटीसी, ग्रीन टी, फ्लेवर्ड वराइटीज चाय बनाती है। अधिकारियों का कहना है कि इस कंपनी की चाय पीने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद कंपनी वित्तीय संकट से जूझ रही है। संसदीय समिति ने भी यही सलाह दी थी कि चाय के प्रमोशन के लिए मंत्रालयों को निर्देश दिए जाएं।

मंत्रालय का कहना है कि इससे ना केवल चाय के इस ब्रैंड का प्रमोशन होगा बल्कि एक संगर्ष से जूझ रही सरकारी कंपनी के कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। चाय के बागानों में काम करने वाले एससी और एसटी के लोगों, दूर दराज के इलाकों की महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीयों को और उन्हें खुद को चाय बहुत पसंद है। उन्होंने कहा कि भारत में चाय केवल पेय नहीं है बल्कि मिलने-जुलने का माध्यम है। चाहे दिन की शुरुआत हो, या फिर दोस्तों के साथ मुलाकात, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम, चाय इन सब मौकों पर अहम भूमिका में रहती है।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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