'पाकिस्तान में कोई धर्म बदलने को मजबूर नहीं करता', खुद इस्लाम अपना चुकी सरबजीत का सिखों को न्योता
पाकिस्तान में इस्लाम अपनाकर पाकिस्तानी नागरिक से निकाह करने वाली भारतीय महिला सरबजीत कौर ने नया वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने भारतीय सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान के गुरुद्वारों के दर्शन का न्योता दिया है। पूरी खबर।
पाकिस्तानी नागरिक से शादी कर इस्लाम अपनाने वाली भारतीय महिला सरबजीत कौर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो में उसने भारत के पंजाब से आने वाले सिख तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान के सिख गुरुद्वारों की यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया है। सरबजीत कौर ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया कि पाकिस्तान में किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित होने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। यह पूरी तरह से व्यक्ति की अपनी इच्छा और चुनाव पर निर्भर है।
क्या है पूरा मामला?
पंजाब के कपूरथला की रहने वाली 48 वर्षीय सरबजीत कौर नवंबर 2025 में गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के अवसर पर ननकाना साहिब के दर्शन के लिए एक सिख जत्थे के साथ पाकिस्तान गई थी। जब यात्रा के बाद बाकी श्रद्धालु भारत लौट आए, तो सरबजीत वहीं रुक गई। बाद में यह खबर सामने आई कि उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और अपना नया नाम 'नूर हुसैन' (या नूर फातिमा) रख लिया है। उसने एक पाकिस्तानी नागरिक से निकाह कर लिया है।
फरवरी 2026 में वीजा अवधि समाप्त होने के बाद अवैध रूप से रुकने के कारण उसे लाहौर के 'दार-उल-अमान' (महिला आश्रय गृह) में रखा गया था। हालांकि, बाद में उसे रिहा कर दिया गया। सरबजीत ने मीडिया को बताया था कि वह 8 साल से उस पाकिस्तानी शख्स के साथ रिश्ते में थी और अपना शेष जीवन उसी के साथ पाकिस्तान में बिताना चाहती हैं।
हालिया वीडियो संदेश
खालसा साजना दिवस और बैसाखी के अवसर पर पाकिस्तान गए 2236 सदस्यों वाले भारतीय सिख जत्थे के वापस लौटने के ठीक तीन दिन बाद सरबजीत कौर ने यह नया वीडियो शेयर किया है। उसने अपने संदेश की शुरुआत सिख और इस्लामी, दोनों तरीकों से की- सत श्री अकाल और वालेकुम अस्सलाम।
धर्म परिवर्तन पर बयान
सरबजीत ने भारत के पंजाब के श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आश्वस्त किया कि पाकिस्तान में किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है और यह पूरी तरह से व्यक्ति की अपनी निजी पसंद और स्वेच्छा पर निर्भर करता है। उसने भारतीय सिखों को बिना किसी डर के पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारों और धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया।
SGPC द्वारा नियमों में सख्ती
सरबजीत कौर द्वारा आधिकारिक जत्था छोड़कर पाकिस्तान में ही बस जाने की इस घटना के बाद, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने तीर्थयात्रा के नियमों में बदलाव किया है। अब पाकिस्तान जाने वाले जत्थों में 'अकेले यात्रा करने वाली महिला श्रद्धालुओं' के लिए एक विशेष 'अंडरटेकिंग' (वचनपत्र) जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे कई अन्य लोगों द्वारा प्रमाणित किया जाना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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