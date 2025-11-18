Sarabjit Kaur: पाकिस्तान जाकर नूर बनी सरबजीत की नासिर से कहां हुई मुलाकात, ऐसे पनपी दोस्ती

संक्षेप: Sarabjeet Kaur: सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में कौर ने कहा था कि वह नासिर हुसैन से प्यार करती है और वह उसे पिछले नौ वर्षों से सोशल मीडिया के जरिये जानती है। उसने बताया कि वह तलाकशुदा है और उसी से विवाह करना चाहती थी।

Sarabjit Kaur: भारतीय तीर्थयात्रियों के साथ पाकिस्तान गई सरबजीत कौर की तलाश जारी है। धर्म परिवर्तन कर पड़ोसी मुल्क में नासिर हुसैन नाम के शख्स से निकाह करने के बाद से पुलिस उसे खोज रही है। इसी बीच खबर है कि सरबजीत और नासिर के बीच रिश्ते की कहानी खाड़ी देश में साथ काम करने से जुड़ी हुई है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।

ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान से एक मीडिया रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि नासिर और सरबजीत खाड़ी देश में साथ काम करते थे। इसमें कहा गया है कि दुबई में काम करने के दौरान दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई थी। कपूरथला की रहने वाली सरबजीत 4 नवंबर को अटारी-वाघा जॉइंट चेक पोस्ट पार कर पाकिस्तान गई थी।

पाकिस्तान पुलिस ने दी थी जानकारी पीटीआई भाषा की शनिवार की रिपोर्ट के अनुसार, लाहौर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'कौर ने पाकिस्तान पहुंचने के एक दिन बाद, 4 नवंबर को, लाहौर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित शेखुपुरा जिले के निवासी नासिर हुसैन से निकाह किया और यह घोषणा की कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाया है तथा शादी की है।'

यह पूछे जाने पर कि क्या खुफिया एजेंसियों ने इस दंपति को हिरासत में लिया है, उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार किया, लेकिन दोहराया कि पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। पीटीआई के पास उपलब्ध उसके ‘निकाहनामा’ (विवाह प्रमाणपत्र) की एक प्रति से पता चलता है कि कौर (जिसका मुस्लिम नाम अब नूर है) ने शेखुपुरा के फर्रुखाबाद क्षेत्र निवासी नासिर हुसैन से शादी की है।

सरबजीत ने किया था कबूल सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में कौर ने कहा था कि वह नासिर हुसैन से प्यार करती है और वह उसे पिछले नौ वर्षों से सोशल मीडिया के जरिये जानती है। उसने बताया कि वह तलाकशुदा है और उसी से विवाह करना चाहती थी।