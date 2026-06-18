'सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे' के सिद्धांत पर चल रहे थलपति विजय; सत्र के पहले दिन गवर्नर क्यों गदगद?

CM Thalapathy Vijay: TVK सरकार बनने के बाद आहूत तमिलनाडु विधानसभा का पहला सत्र 23 जून को समाप्त होगा। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय 23 जून को गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे।

CM Thalapathy Vijay: दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की 17वीं विधानसभा का आज (गुरुवार, 18 जून) से सत्र प्रारंभ हुआ है। सत्र के पहले दिन राज्य के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने को इस बात पर गहरा संतोष व्यक्त किया कि विधानसभा में लगभग तीन वर्ष के बाद पहली बार राज्यपाल का अभिभाषण बिना किसी बाधा के पूरा पढ़ा गया। उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु की 17वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत और उनके अभिभाषण के अंत में राष्ट्रगान गाया गया। यह सत्र मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) सरकार का पहला सत्र भी है।

राज्यपाल आर्लेकर ने 'एक्स' पर कहा, "मुझे लोगों को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज तमिलनाडु विधानसभा के लिए एक नए युग की शुरुआत का दिन है।" उन्होंने कहा, “लगभग तीन वर्ष के बाद यह बहुत संतोष की बात है कि राज्यपाल का अभिभाषण सदन में बिना किसी बाधा के पूरा पढ़ा गया। इसके अलावा, पहली बार सत्र की शुरुआत और राज्यपाल के अभिभाषण के अंत में राष्ट्रीय गान का गायन किया गया।”

DMK सरकार के दौर का भी जिक्र राज्यपाल ने अपनी पोस्ट में पूर्व राज्यपाल आर. एन. रवि और तत्कालीन द्रमुक सरकार के बीच कथित टकराव का उल्लेख किया, जब 2024 में रवि ने राज्य सरकार द्वारा तैयार पूरा अभिभाषण पढ़ने से इनकार कर दिया था और कुछ हिस्सों को छोड़ दिया था। साल 2025 में भी राज्यपाल ने पूरा भाषण पढ़ने से इनकार किया था और 2026 में कुछ ही मिनट में सदन से बहिर्गमन कर गए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने उस समय राज्यपाल की आलोचना की थी और उन्हें हटाने की मांग की थी।

मेल-मिलाप की राजनीति इसके साथ ही मुख्यमंत्री थलपति विजय ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि वह टकराव की राजनीति नहीं बल्कि मेल-मिलाप की राजनीति कर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसकी बानगी उनकी सरकार द्वारा तैयार राज्यपाल के अभिभाषण में भी दिखी, जिसमें TVK सरकार की नीतियों का उल्लेख किया गया है। विजय सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए अपनी योजनाओं और संकल्पों का खुलासा किया है, जिनमें 69 प्रतिशत आरक्षण की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता, दो-भाषा नीति का पालन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) तथा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) का विरोध भी शामिल है।

द्रविड़ सिद्धांतों पर ही कायम रहने के संकेत इससे एक संकेत यह भी मिलता है कि मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली सरकार द्रविड़ सिद्धांतों पर ही कायम रहने वाली है। राज्यपाल आर्लेकर ने अपने अभिभाषण में कहा कि सीएन अन्नादुरई के समय से ही तमिलनाडु में दो-भाषा नीति का पालन किया जा रहा है और जनता द्वारा स्वीकार किए जाने के कारण सरकार आगे भी इस नीति को जारी रखेगी। द्रविड़ आंदोलन के प्रमुख नेता अन्नादुरई द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (DMK) के संस्थापक थे और 1967 से लेकर 1969 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 1967 में कांग्रेस को सत्ता से हटाया था।

तमिल को अदालती भाषा बनाने का आग्रह राज्यपाल ने कहा, "यह सरकार केंद्र सरकार से आग्रह करेगी कि मद्रास उच्च न्यायालय और उसकी मदुरै पीठ में तमिल को वाद-प्रतिवाद की भाषा के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए तथा चेन्नई में उच्चतम न्यायालय की एक पीठ स्थापित की जाए।" उन्होंने कहा कि सरकार की मूल नीति यह है कि वास्तविक सामाजिक न्याय तभी संभव है जब हर समुदाय को उसका उचित प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने कहा, "इस नीति और वादे को पूरा करने के लिए हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि वह जनगणना के साथ जाति आधारित गणना भी जल्द पूरी करे।