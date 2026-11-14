संजू सैमसन ने पूरा कर दिया एक परिवार के घर का सपना, 10 साल से था इंतजार
संजू सैमसन फाउंडेशन ने एक परिवार का घर का सपना साकार कर दिया। परिवार ने 10 साल पहले घर बनाना शुरू किया था लेकिन उनका घर पूरा बन नहीं पाया। संजू सैमसन के चैरिटेबल ट्रस्ट ने उनका घर बनाकर चाबी सौंप दी।
भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन ने अपने कामों से फैन्स का दिल जीत लिया है। उनके चैरिटेबल फाउंडेशन की वजह से केरल के एक परिवार के अपने घर का सपना साकार हो गया। यह परिवार पिछले 10 साल से अपने घर का इंतजार कर रहा था। इतना समय लगने के बाद उस परिवार के सपने टूटने के कगार पर ही थे। उन्हें लगने लगा था कि अब उन्हें उनका घर कभी नहीं मिलने वाला है। पिछले 10 साल से बिल्डर ने उनके घर का निर्माण पूरा नहीं किया।
संजू सैमसन की संस्था ने बनवा दिया घर
वहीं संजू सैमसन का ट्रस्ट परिवार की मदद के लिए आगे आया और उनका घर बनवा दिया। इसके बाद जब चाबी परिवार को सौंपी गई तो उनकी आंखों से आंसू छलक गए। संजू सैमसन के फाउंडेशन ने एक वीडियो शेयर किया। इसमें देखा जा सकता है कि सैमसन की मां ने परिवार को चाबी सौंप दी। इस घऱ का निर्माण श्री धन्य होम्स ने करवाया। परिवार ने सैंजू सैमसन को धन्यवाद दिया है।
परिवार की मुखिया महिला ने कहा, 10 साल बाद हमने अपने घर का सपना साकार करने का विचार किया था और इसका निर्माण शुरू किया था। हमें बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यह कभी बन भी पाएगा। लेकिन संजू सैमसन की टीम ने यह सपना साकार कर दिया। उन्होंने कहा कि शब्दों से उन्हें धन्यवाद नहीं दिया जा सकता है। संजू सैमसन ने जो कुछ भी किया है इसका अहसान पूरा परिवार हमेशा मानेगा। उन्होंने कहा कि 10 साल बाद हमारा सपना पूरा हो पाया है।
संजू सैमसन ने 2023 में चैरिटेबल फाउंडेशन की शुरुआत की थी। उनकी सहयोगी चारुलता रमेश थीं। संजू सैमसन क्रिकेट में भी अच्छा कर रहे हैं। 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी धाक जमाई और लगाता तीन अर्द्धशतकीय पारी खेलीं। उन्होंने न्यूीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेली। उन्हें केरल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में टीम का कप्तान बनाया है। जनवरी के बाद वह केरल की ओर से खेलेंगे।
वह एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाली टीम का भी हिस्सा थे। भारतीय टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था और गोल्ड मेडल जीता था। पिछले सीजन में भी संजू सैमसन ही केरल की टीम का नेतृत्व कर रहे थे।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें