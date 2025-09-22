विकसित भारत की राह में ज्यूडिशियल सिस्टम बड़ी बाधा, PM के एडवाइजर और क्या बोले?

भारत की मुख्य चुनौती कानूनों और न्याय को समय पर लागू न कर पाना है। यहां अनुबंधों का पालन या न्याय में देरी होती है, जिससे सड़कों, भवनों या शहरों में भारी निवेश के बावजूद वास्तविक प्रगति रुक जाती है। सान्याल ने '99-1 समस्या' का जिक्र किया।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) के सदस्य संजीव सान्याल ने चेतावनी दी है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था देश को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के सपने में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायपालिका में व्यापक सुधार किए बिना, बाकी सभी प्रयास 'विकसित भारत' के लक्ष्य को पूरा करने में नाकाफी साबित होंगे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सान्याल ने तुरंत बदलावों की जरूरत पर बल देते हुए बताया कि हमारे पास इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वास्तव में सिर्फ 20-25 साल बचे हैं। उनके अनुसार, कानूनी ढांचा, विशेषकर न्यायपालिका, विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है।

सान्याल ने आगे कहा कि भारत की मुख्य चुनौती कानूनों और न्याय को समय पर लागू न कर पाना है। यहां अनुबंधों का पालन या न्याय में देरी होती है, जिससे सड़कों, भवनों या शहरों में भारी निवेश के बावजूद वास्तविक प्रगति रुक जाती है। उन्होंने '99-1 समस्या' का जिक्र किया, जहां सिर्फ 1 प्रतिशत लोग नियमों का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन अदालतों पर भरोसा न होने के कारण सरकारें ऐसे कड़े नियम बनाती हैं जो उस 1% को रोकने के इरादे से होते हैं। नतीजा यह होता है कि शेष 99% ईमानदार नागरिक भी जटिलताओं की जकड़न में फंस जाते हैं।

सान्याल ने भारत की कानूनी प्रणाली में न सिर्फ प्रक्रियाओं, बल्कि सोच और संस्कृति की कमियों को भी उजागर किया। उन्होंने वकालत की पुरानी संरचना को मध्ययुगीन करार देते हुए कहा कि सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड जैसे कई स्तरों की क्या जरूरत है 21वीं सदी में? कई मामलों में तो मुकदमा लड़ने के लिए कानूनी डिग्री की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि एआई जैसी आधुनिक तकनीकें सहायता कर सकती हैं। उन्होंने अदालतों में 'माई लॉर्ड' जैसे औपनिवेशिक शब्दों पर भी नाराजगी जताई और इन्हें बदलने की मांग की।

सान्याल ने मुकदमा दायर करने से पहले अनिवार्य मध्यस्थता के प्रावधान पर भी बात की, जो अच्छे उद्देश्य से लागू किया गया था लेकिन व्यावहारिक रूप से उलटा असर डाल रहा है। कमर्शियल कोर्ट एक्ट की धारा 12A के तहत, अदालत जाने से पहले पक्षकारों को मध्यस्थता करनी पड़ती है। लेकिन मुंबई की अदालतों के आंकड़ों से साफ है कि 98-99% मामलों में यह विफल रहती है, फिर भी केस अदालत पहुंचता है और इसमें अतिरिक्त 6 महीने बर्बाद हो जाते हैं। सान्याल का कहना है कि मध्यस्थता खराब नहीं, लेकिन इसे जबरन थोपने से हानि हुई है; इसे वैकल्पिक बनाना चाहिए।