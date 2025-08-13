sanjeev balyan statement on defeat from rajiv pratap rudy राजीव प्रताप रूडी से हारे संजीव बालियान का आया बयान, बताया क्या है असली जीत, India News in Hindi - Hindustan
राजीव प्रताप रूडी से हारे संजीव बालियान का आया बयान, बताया क्या है असली जीत

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 13 Aug 2025 01:06 PM
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव पद के चुनाव में अपनी ही पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी के मुकाबले हार का सामना करने वाले संजीव बालियान का बयान आया है। उन्होंने इस हार को संघर्ष की नई शुरुआत बताया है। इस नतीजे की सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक हलकों तक में काफी चर्चा हो रही है। यह चुनाव भाजपा बनाम भाजपा बन गया था, जिसमें राजीव प्रताप रूडी को 100 वोटों से जीत मिली है। कहा जा रहा था कि भाजपा में ही दो धड़े इस चुनाव में हो गए हैं और इसके चलते सभी की दिलचस्पी इसके नतीजे में हो गई थी। अंत में 25 साल से चला आ रहा राजीव प्रताप रूडी का दबदबा कायम रहा।

यही नहीं सोशल मीडिया पर एक वर्ग इस चुनाव को जातीय अस्मिता और भाजपा की आंतरिक राजनीति से जोड़कर भी देख रहा था। अब इस पर संजीव बालियान ने विस्तार से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखी है। उन्होंने लिखा है कि जनतांत्रिक संग्राम में पराजय केवल परिणाम का द्योतक है, न कि संकल्प की पराजय। उन्होंने लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के निर्वाचन में प्राप्त जनादेश को मैं धैर्य एवं आत्ममंथन के भाव से स्वीकार करता हूं। यह अवसर हमें पुनः अपनी नीति, दृष्टि एवं कर्मपथ को पुनरावलोकित करने का अवसर प्रदान करता है।'

इसके साथ ही संजीव बालिया ने इलेक्शन में समर्थन करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मेरी संघर्ष की यह परिपाटी यथावत रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र में निरंतरता ही असली विजय है। इसके आगे उन्होंने बधाई देते हुए लिखा, 'सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार एवं विजयी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी जी को शुभकामनाएं व बधाई।' इस चुनाव में 1200 से ज्यादा पूर्व एवं वर्तमान सांसदों ने मतदान किया था। अब तक कभी इस चुनाव की चर्चा ऐसी नहीं हुई थी, लेकिन भाजपा के ही दो सांसदों के आमने-सामने होने से मुकाबला रोचक हो गया था। यहां तक कि अमित शाह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू और पीयूष गोयल जैसे दिग्गज भी मतदान के लिए पहुंचे थे।

इस चुनाव में मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी जैसे दिग्गज नेताओं ने भी मतदान किया। कहा जा रहा है कि भाजपा के सांसद जहां दो धड़ों में बंट गए, वहीं विपक्ष का पूरा समर्थन राजीव प्रताप रूडी को मिला और वह जीत गए। इस तरह उनका 25 सालों से चला आ रहा दबदबा कायम रहा।