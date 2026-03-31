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सूद सहित चुकावेंगे... जाट पंचायत में किससे बदले की बात करने लगे संजीव बालियान, UP प्रशासन पर ही भड़के

Mar 31, 2026 09:54 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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संजीव बालियान ने कहा कि अगर किसी ने अपमानित किया है तो सूद और ब्याज सहित चुकाएंगे। यदि मैं भूल जाऊं तो आप न भूलने देना और आप भूलेंगे तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस दौरान महापंचायत से जाट शब्द हटवाने की बात पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। कैसी-कैसी पंचायतें होती हैं, लेकिन हमसे ही दिक्कत क्यों है। 

सूद सहित चुकावेंगे... जाट पंचायत में किससे बदले की बात करने लगे संजीव बालियान, UP प्रशासन पर ही भड़के

मेरठ के सकौती टांडा में जाट संसद के आयोजन में संजीव बालियान यूपी के उस प्रशासन पर खूब भड़के, जहां उनकी ही पार्टी भाजपा का शासन है। मुजफ्फरनगर सीट से पार्टी के पूर्व सांसद संजीव बालियान ने जाट संसद के मंच से जमकर भड़ास निकाली, बस किसी का नाम नहीं लिया। इशारों में वह हर बात कह गए और उससे अब तक कयास लग रहे हैं कि आखिर उनकी भविष्य की राजनीति क्या होगी? उनके निशाने पर कौन था? संजीव बालियान ने 10 मिनट के लिए ही मंच संभाला, लेकिन इतने सवालों को जन्म दे गए कि जमकर कयास लग रहे हैं।

उन्होंने कहा, 'इस पंचायत को नाकाम करने की खूब कोशिश हुई। कुछ लोग चाहते थे कि हमारा भाई जो मुख्यमंत्री वह यहां ना आए। पूरी रात प्रशासन की बदतमीजियां सहीं। इसलिए कि ये हमारे भाई का हेलिकॉप्टर नहीं उतरने देंगे। ऐसा नहीं होता तो हम किसी के आगे झुकते नहीं। किसी का दम भी नहीं कि जाटों को झुका दे। कई बार राजनीति हो या सामाजिक जीवन अपमान सहना पड़ता है। दो कदम पीछे हटाना पड़ता है। चुनाव में भी ऐसा हुआ। हारने का गम नहीं है, लेकिन अपमान का दुख है। लेकिन इसका बदला सूद सहित चुकावेंगे।'

अगर किसी ने अपमानित किया है तो सूद और ब्याज सहित चुकाएंगे। यदि मैं भूल जाऊं तो आप न भूलने देना और आप भूलेंगे तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस दौरान महापंचायत से जाट शब्द हटवाने की बात पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। कैसी-कैसी पंचायतें होती हैं, लेकिन हमसे ही दिक्कत क्यों है। आप लोगों ने यहां पहुंचकर इज्जत रख ली है। भगवंत मान जी का विशेष धन्यवाद है, वह हमारे बीच आए तो यह उनका अहसान है।

किससे बदला लेने की बात कर रहे थे संजीव बालियान?

पूरे भाषण में उनकी इसी टिप्पणी की खूब चर्चा हो रही है कि आखिर बदला किससे लेंगे और सूद सहित किसे चुकावेंगे। चुनाव में हारने की बात की और अपमान का भी जिक्र किया। जिला प्रशासन की बदतमीजियों को सहने की भी बात कही। ऐसे समय में जब यूपी में उनकी ही पार्टी का शासन है तो फिर कौन उनका अपमान कर रहा है। भाजपा से किसी भी नेता ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया है, लेकिन संजीव बालियान के बयानों को गुटबाजी के तौर पर देखा जा रहा है। खासतौर पर इसे संगीत सोम से भी जोड़ा जा रहा है।

आखिर बालियान बनाम सोम वाले संघर्ष से कैसे निपटेगी भाजपा

कहा जाता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सरधना से संगीत सोम हारे थे और उन्होंने फिर लोकसभा चुनाव में पार्टी कैंडिडेट बने बालियान का साथ नहीं दिया और वह भी हार गए। इसके बाद से दोनों के बीच की गुटबाजी और बढ़ गई है। अब यह देखना भी दिलचस्प होगा कि दोनों के टकराव से मेरठ, मुजफ्फरनगर दो जिलों में सीधा असर दिख रहा है और इससे भाजपा कैसे निपट पाएगी। संजीव बालियान ने तो साफ संकेत कर दिया है कि वह झुकेंगे नहीं। जाट समाज की राजनीति में अपना दखल बढ़ाकर उन्होंने मेरठ, मुजफ्फरनगर से आगे निकलते हुए पूरे पश्चिम यूपी में बिरादरी को संकेत दिया। वह भी तब जब जाट संसद के मंच पर जयंत चौधरी ही नहीं आए।

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'मेरा गला बहुत दिन से घुट रहा था, आज बोलता हूं'

संजीव बालिया ने कहा, ‘मेरा गला बहुत दिन से घुट रहा था, आज मेरा दोस्त आया है तो सोचा कि थोड़ा सा गला खोल लूं। भगवंत मान को पंजाब वालों ने सीएम बना दिया। हनुमान बेनीवाल अब भी सांसद है, लेकिन मुझे मुजफ्फरनगर वालों ने मेरे गांव कुटबा कुटबी में वापस भेज दिया। महाराजा सूरजमल की पूरे उत्तर प्रदेश में यह पहली मूर्ति है। मैं जब-जब राजस्थान जाता था तो मेरा सवाल होता था कि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा यहां क्यों नहीं है। इस पर जवाब आता था कि महाराजा सूरजमल की प्रतिमा उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है। इसके लिए मैं सकौती गांव के लोगों को धन्यवाद दूंगा।’

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कुछ लोगों के पेट में दर्द… किस पर बालियान ने कसा तंज

उन्होंने कहा कि महाराजा सूरजमल ने 80 जंग लड़ीं और किसी में भी नहीं हारे। उनका बलिदान यूपी में हिंडन के किनारे हुआ। उन्होंने दिल्ली में हमले के लिए डेरा डाला था और मुगल सेना ने धोखे से उनकी हत्या की। इसके बाद उनके बेटे महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली जीती थी। उसमें बड़ा योगदान पंजाब के जट सिख भाइयों का था। कुछ लोगों के पेट में दर्द है कि भगवंत मान की अलग पार्टी, हनुमान बेनीवाल और दिग्विजय चौटाला की अलग पार्टी है। फिर ये कैसा समागम है। मैं ऐसे लोगों से कहूंगा कि इसमें राजनीति न खोजी जाए। यह हमारा भाईचारा है।

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लेखक के बारे में

Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


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