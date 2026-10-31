विजय माल्या को 'भगोड़ा' कहने से संजय राउत नाराज, बोले- फ्रॉड नहीं, देशभक्त हैं किंगफिशर के मालिक
संजय राउत अपनी इस नई किताब में लिखते हैं कि वे विजय माल्या को काफी करीब से जानते हैं। शिवसेना सांसद ने माल्या को खुशमिजाज, उदार और कई नेताओं से कहीं ज्यादा देशभक्त बताया।
शिवसेना (UBT) सांसद उद्योगपति विजय माल्या के बचाव में उतर आए हैं। उनका कहना है कि माल्या का किसी को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। कारोबार फेल होने के बाद उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी नई किताब 'बोध कीर्तन' में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है। आपको बता दें कि यह जल्द ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मौजूदगी में रिलीज होगी।
संजय राउत अपनी इस नई किताब में लिखते हैं कि वे विजय माल्या को काफी करीब से जानते हैं। शिवसेना सांसद ने माल्या को खुशमिजाज, उदार और कई नेताओं से कहीं ज्यादा देशभक्त बताया। उन्होंने कहा कि विजय माल्या की आलीशान जीवनशैली ने उनके बारे में गलतफहमियां पैदा कीं।
भगोड़ा कहने पर भड़के संजय राउत
विजय माल्या को भगोड़ा कहे जाने पर सवाल उठाते हुए संजय राउत अपनी इस नई किताब में लिखते हैं कि जब किंगफिशर के मालिक का कारोबार ठप हुआ और वे कर्ज नहीं चुका पाए तब बैंकों को उनका साथ देना चाहिए था। संजय राउत का कहना है कि पिछले एक दशक में पीएम मोदी की सरकार ने कई उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए हैं। उनके मुताबिक, विजय माल्या को कर्ज माफी की नहीं बल्कि राहत की जरूरत थी।
आपको बता दें कि किंगफिशर एयरलाइंस के बकाया बैंक लोन से जुड़े मामलों में मार्च 2016 में भारत छोड़ने वाले विजय माल्या को 2019 में मुंबई की एक अदालत ने आर्थिक भगोड़ा घोषित कर दिया था।
पीएम मोदी के भाषणों की तारीफ
'दीपस्तंभ' नाम के अध्याय में संजय राउत ने पीएम मोदी के राजनीतिक और गैर-राजनीतिक भाषणों के बीच फर्क बताया है। संजय राउत ने पीएम मोदी के राजनीतिक भाषणों को नीरस और बिना किसी ठोस बात वाला बताया, जबकि वह गैर-राजनीतिक भाषणों को सुनने और पढ़ने लायक मानते हैं। 2022 में अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान भगवान राम पर दिए गए पीएम मोदी के भाषण को संजय राउत ने शब्दों में पिरोया गया रोशनी का एक भावुक उत्सव बताया। वे कहते हैं कि भगवान राम के आदर्श हर भारतीय के लिए एक मार्गदर्शक की तरह होने चाहिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें