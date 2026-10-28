संजय राउत की मुश्किलें बढ़ीं, CJI सूर्यकांत पर टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया एक निर्देश
वहीं, संजय राउत ने बुधवार को कहा कि वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और ज्यूडिशियरी के बारे में की गई टिप्पणियों पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई से जुड़े मामले में निर्देश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे।
सीजेआई सूर्यकांत के बारे में की गई टिप्पणियों को लेकर शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट की कार्रवाई मामले में राउत को 17 नवंबर को खुद कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। जस्टिस अरविंद कुमार और विपुल एम पंचोली की बेंच ने पत्रकार निखिल वागले को भी उसी दिन वर्चुअली कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया।
इससे पहले, 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत और वागले को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई की तारीख पर खुद पेश होने से छूट देते दे दी थी और कहा था कि वह पहले उनके एक्सप्लेनेशन पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा दायर कंटेम्प्ट याचिका पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।
वहीं, संजय राउत ने बुधवार को कहा कि वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और ज्यूडिशियरी के बारे में की गई टिप्पणियों पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई से जुड़े मामले में निर्देश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। राउत ने कहा कि उन्हें पूरी तरह से पता नहीं है कि कोर्ट में क्या हुआ क्योंकि उनके वकील मौजूद नहीं थे। राउत ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, "मैं कोर्ट में मौजूद रहूंगा।"
पत्रकार वागले की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने बताया कि उन्होंने पछतावा जताया है और कहा है कि अपनी बातों को सही बताने का उनका इरादा नहीं है। अपने पांच दशक लंबे करियर का हवाला देते हुए वर्चुअली पेश होने की इजाजत मांगी और बताया कि वे मुंबई रहते हैं। इसके बाद कोर्ट ने वागले को वर्चुअली पेश होने के लिए कह दिया।
सुनवाई के दौरान, एससीबीए ने यह भी बताया कि वागले ने अपना पोस्ट पांच दिन बाद डिलीट भी कर दिया था। सुनवाई के दौरान राउत की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ। SCBA ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान राउत के नाम से एक और सोशल मीडिया पोस्ट की ओर भी दिलाया, जिसमें प्रदर्शनकारियों द्वारा अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट को जलाने का जिक्र था। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को राउत का जवाबी हलफनामा रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया और दोनों को सुनवाई की अगली तारीख पर बताए गए तरीके से पेश होने का आदेश दिया। 16 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने SCBA की क्रिमिनल कंटेम्प्ट पिटीशन में वागले और राउत को नोटिस जारी किया था।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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