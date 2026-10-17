'गुस्से में' CJI को गलत बोल गए संजय राउत, अब बोले- मैं 10 बार माफी मांग लूंगा, लेकिन...
शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने कहा कि शिवसेना के चुनाव चिह्न को लेकर वह चार साल से न्याय की मांग कर रहे हैं। गुस्से में कोई अनुचित शब्द निकल गया तो वह 10 बार माफी मांगने को तैयार हैं।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने अपने बयान को लेकर माफी मांगने की पेशकश की है। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने शीर्ष अदालत को लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी भी याद दिलाई। राउत ने कहा कि अगर उनके मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो वह सुप्रीम कोर्ट से 10 बार माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन देश में लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी अदालत की है।
मीडिया से बातचीत में संजय राउत ने कहा कि शिवसेना के चुनाव चिह्न को लेकर वह पिछले चार साल से न्याय की मांग कर रहे हैं। इस दौरान उपजे गुस्से में उनसे कोई अनुचित शब्द निकल गया हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत से मांगा था जवाब
संजय राउत का यह बयान सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के एक दिन बाद आया, जिसमें अदालत ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत पर उनकी टिप्पणियों को लेकर उनसे जवाब मांगा था।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले को नोटिस भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दोनों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी।
‘न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद’
राउत ने सुप्रीम कोर्ट को न्याय की मांग करने वालों के लिए आखिरी उम्मीद बताया। उन्होंने कहा कि वह न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनका इरादा कभी अदालत की अवमानना करने का नहीं था।
राउत के मुताबिक, उनकी टिप्पणियां चुनाव में कथित अनियमितताओं, राजनीतिक दलों में दलबदल और संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज को लेकर जनता में मौजूद गुस्से को दर्शाती हैं।
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से जुड़े विवाद के बाद बढ़ा मामला
यह विवाद उस घटनाक्रम के बाद सामने आया, जब मुख्य न्यायाधीश ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में आए विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन सौंपना चाहता था।
इसके बाद संजय राउत ने सोशल मीडिया पर मुख्य न्यायाधीश की आलोचना की थी। उन्होंने न्यायाधीशों की राजनीतिक नेताओं के साथ कथित बातचीत को लेकर भी टिप्पणियां की थीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने राउत और निखिल वागले के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति मांगी।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने संजय राउत की याचिका पर प्रारंभिक रूप से विचार करने पर सहमति जताई थी। हालांकि, यह उनके आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने की शर्त पर था। राउत ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका से कथित गलत कामों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद है और सुप्रीम कोर्ट के प्रति उनका सम्मान बरकरार है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें