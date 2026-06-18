जो जाए उसके क्षेत्र में राड़ा करो, संजय राउत के पास आया शरद पवार का फोन; क्या हुई बात

Shiv Sena UBT: लोकसभा में शिवसेना यूबीटी के नौ सांसद हैं और दल-बदल रोधी कानून के तहत अयोग्यता से बचने के लिए कम से कम छह सांसदों को एक साथ पाला बदलना होगा। खबरें हैं कि गुरुवार को बुलाई गई बैठक में 9 में से सिर्फ 6 सांसद गायब रहे थे। ऐसे में पार्टी में टूट लगभग तय मानी जा रही है।

Shiv Sena UBT: शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) फूट लगभग तय मानी जा रही है। गुरुवार को व्हिप जारी करने के बाद बुलाई गई बैठक में महज 3 ही सांसद शामिल हुए थे। खास बात है कि कथित ऑपरेशन टाइगर में अब वरिष्ठ नेता शरद पवार की भी एंट्री हो गई है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि पवार ने उन्हें फोन किया था और बागियों को सबक सिखाने के लिए कहा है। हालांकि, राकंपा एसपी प्रमुख की तरफ से इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

6 सांसदों के भेजा जाएगा नोटिस गुरुवार को शिवसेना यूबीटी के संसदीय दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पार्टी के 3 सांसद ही पहुंचे थे। इनमें अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजाभाऊ वाजे का नाम शामिल है। बैठक से निकलते समय देसाई ने अनुपस्थित सांसदों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि उन्हें नोटिस भेजा जाएगा।

शिवसेना (यूबीटी) ने बुधवार को तीन लाइन का व्हिप जारी कर अपने सांसदों को गुरुवार को 11 बजे बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया था। इस कदम का उद्देश्य बागी नेताओं के खिलाफ अयोग्यता की संभावित कार्यवाही का रास्ता तैयार करना था।

व्हिप नहीं माना इससे पहले दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में राउत ने कहा था कि अहम मुद्दों पर बात की जानी थी, जिसके चलते व्हिप जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि सभी सांसदों के घर पर, ईमेल और व्हाट्सऐप के जरिए भी व्हिप भेजा गया था। सावंत ने भी कहा, 'जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ पार्टी प्रमुख से विचार विमर्श के बाद कार्रवाई की जाएगी।' उन्होंने कहा कि दिवंगत बालासाहब ठाकरे ने यह भी कहा है कि पाला बदलने वालों की पिटाई होनी चाहिए।

शरद पवार से क्या हुई बात राउत ने दावा किया कि उन्हें शरद पवार का फोन आया था। उन्होंने बताया कि चर्चा की गई है कि 'गद्दारों' को छोड़ा नहीं जाना चाहिए और उनके क्षेत्रों में राड़ा किया जाना चाहिए। राउत ने यह भी कहा कि पवार ने उन्हें कहा है कि वह उनके साथ उन सांसदों के क्षेत्रों में रैली करने के लिए जाएंगे। राज्यसभा सांसद ने कहा कि उन सांसदों को सबक सिखाना जरूरी है।

ये नेता नहीं हुए शामिल बैठक में शामिल नहीं होने वाले सांसद नागेश आष्टीकर, संजय देशमुख, संजय जाधव, संजय दीना पाटिल, ओमप्रकाश राजेनिंबालकर और भाऊसाहेब वाकचौरे हैं। भाषा के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि सभी छह बागी सांसदों ने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय की मांग करते हुए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और उसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दिया है।