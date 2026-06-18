जो जाए उसके क्षेत्र में राड़ा करो, संजय राउत के पास आया शरद पवार का फोन; क्या हुई बात
Shiv Sena UBT: लोकसभा में शिवसेना यूबीटी के नौ सांसद हैं और दल-बदल रोधी कानून के तहत अयोग्यता से बचने के लिए कम से कम छह सांसदों को एक साथ पाला बदलना होगा। खबरें हैं कि गुरुवार को बुलाई गई बैठक में 9 में से सिर्फ 6 सांसद गायब रहे थे। ऐसे में पार्टी में टूट लगभग तय मानी जा रही है।
Shiv Sena UBT: शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) फूट लगभग तय मानी जा रही है। गुरुवार को व्हिप जारी करने के बाद बुलाई गई बैठक में महज 3 ही सांसद शामिल हुए थे। खास बात है कि कथित ऑपरेशन टाइगर में अब वरिष्ठ नेता शरद पवार की भी एंट्री हो गई है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि पवार ने उन्हें फोन किया था और बागियों को सबक सिखाने के लिए कहा है। हालांकि, राकंपा एसपी प्रमुख की तरफ से इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
6 सांसदों के भेजा जाएगा नोटिस
गुरुवार को शिवसेना यूबीटी के संसदीय दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पार्टी के 3 सांसद ही पहुंचे थे। इनमें अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजाभाऊ वाजे का नाम शामिल है। बैठक से निकलते समय देसाई ने अनुपस्थित सांसदों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि उन्हें नोटिस भेजा जाएगा।
शिवसेना (यूबीटी) ने बुधवार को तीन लाइन का व्हिप जारी कर अपने सांसदों को गुरुवार को 11 बजे बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया था। इस कदम का उद्देश्य बागी नेताओं के खिलाफ अयोग्यता की संभावित कार्यवाही का रास्ता तैयार करना था।
व्हिप नहीं माना
इससे पहले दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में राउत ने कहा था कि अहम मुद्दों पर बात की जानी थी, जिसके चलते व्हिप जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि सभी सांसदों के घर पर, ईमेल और व्हाट्सऐप के जरिए भी व्हिप भेजा गया था। सावंत ने भी कहा, 'जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ पार्टी प्रमुख से विचार विमर्श के बाद कार्रवाई की जाएगी।' उन्होंने कहा कि दिवंगत बालासाहब ठाकरे ने यह भी कहा है कि पाला बदलने वालों की पिटाई होनी चाहिए।
शरद पवार से क्या हुई बात
राउत ने दावा किया कि उन्हें शरद पवार का फोन आया था। उन्होंने बताया कि चर्चा की गई है कि 'गद्दारों' को छोड़ा नहीं जाना चाहिए और उनके क्षेत्रों में राड़ा किया जाना चाहिए। राउत ने यह भी कहा कि पवार ने उन्हें कहा है कि वह उनके साथ उन सांसदों के क्षेत्रों में रैली करने के लिए जाएंगे। राज्यसभा सांसद ने कहा कि उन सांसदों को सबक सिखाना जरूरी है।
ये नेता नहीं हुए शामिल
बैठक में शामिल नहीं होने वाले सांसद नागेश आष्टीकर, संजय देशमुख, संजय जाधव, संजय दीना पाटिल, ओमप्रकाश राजेनिंबालकर और भाऊसाहेब वाकचौरे हैं। भाषा के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि सभी छह बागी सांसदों ने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय की मांग करते हुए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और उसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दिया है।
उन्होंने कहा कि हालांकि, यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि माना जा रहा है कि अध्यक्ष कार्यालय को सत्यापन के लिए कुछ सांसदों की व्यक्तिगत उपस्थिति की जरूरत है और यह प्रक्रिया 'आगामी दिनों में' पूरी होने की संभावना है।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें