Sanjay Raut links New bills to key NDA allies said Naidu and Nitish are reportedly most fearful नायडू और नीतीश सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, 'पीएम-सीएम बिल' पर संजय राउत का दावा, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsSanjay Raut links New bills to key NDA allies said Naidu and Nitish are reportedly most fearful

नायडू और नीतीश सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, 'पीएम-सीएम बिल' पर संजय राउत का दावा

शाह ने बुधवार को लोकसभा में गंभीर अपराधों के आरोपों में 30 दिनों तक गिरफ्तार रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसका विपक्ष ने कड़ा विरोध किया।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 05:52 PM
share Share
Follow Us on
नायडू और नीतीश सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, 'पीएम-सीएम बिल' पर संजय राउत का दावा

संसद में बुधवार को पेश किए गए तीन नए विधेयकों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इन विधेयकों को इसलिए लेकर आई है ताकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाया जा सके और वे एनडीए सरकार से समर्थन वापस लेने का कदम न उठाएं।

राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “मोदी-शाह ने मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गिरफ्तार करने और बर्खास्त करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया। बताया जा रहा है कि नायडू और नीतीश सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। मोदी सरकार को डर है कि वे समर्थन वापस ले सकते हैं!”

गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक 2025 और संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक 2025 पेश किए। विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा करते हुए इनका विरोध किया। इन विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया है, जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे।

संविधान संशोधन विधेयक विपक्ष को आतंकित करने के लिए हैं : राउत

राउत ने कहा कि गंभीर अपराधों के आरोपों में गिरफ्तार किए जाने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को उनके पद से हटाने का प्रावधान करने वाले विधेयक का उद्देश्य विपक्षी दलों के नेतृत्व वाली सरकारों को आतंकित करना है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना के मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर यह कानून लागू हो गया, तो उन्हें हर दिन जेल जाना पड़ेगा।

राउत ने कहा, ‘‘नए कानूनों का उद्देश्य विपक्ष दलों की सरकारों को आतंकित करना और उनमें भय पैदा करना है। नये कानूनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें भाजपा में शामिल हो जाए, अन्यथा मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का खतरा मंडराता रहेगा।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि ये नये कानून तानाशाही के प्रतीक हैं। राज्यसभा सदस्य राउत ने पूछा कि सरकार का दावा है कि राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए, लेकिन क्या उन्होंने पिछले 10 वर्षों में सरकार में इसका पालन किया है।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में गंभीर अपराधों के आरोपों में 30 दिनों तक गिरफ्तार रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसका विपक्ष ने कड़ा विरोध किया। इस विधेयक में प्रस्ताव दिया गया है कि अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या मुख्यमंत्री को कम से कम पांच साल की जेल की सजा वाले अपराधों के लिए लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में रखा जाता है, तो 31वें दिन उन्हें अपने पद से हटना होगा।

ओवैसी का भी विरोध

विधेयकों का विरोध करते हुए एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “मैं इन विधेयकों का विरोध करता हूं। यह शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का उल्लंघन है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकारों को कमजोर करता है। इससे कार्यपालिका को यह अधिकार मिल जाएगा कि वह महज संदेह या आरोपों के आधार पर नेताओं को हटा दे।”

कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने भी विधेयकों को “संविधान की मूल भावना के खिलाफ” बताया और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “यह बिल राजनीति में नैतिकता लाने के नाम पर संविधान को कमजोर करने का प्रयास है। जब अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे, तब उन्हें गिरफ्तार किया गया था- क्या तब उन्होंने नैतिकता का पालन किया?”

इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा, “मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे। गिरफ्तारी से पहले मैंने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया था और जब तक अदालत ने मुझे निर्दोष घोषित नहीं किया, मैंने कोई संवैधानिक पद स्वीकार नहीं किया।” संसद में विधेयकों पर गरमा-गरम बहस जारी है और फिलहाल यह मामला संयुक्त समिति के पास भेजा गया है। लेकिन इस बीच, विपक्ष इसे सत्ता पक्ष की “राजनीतिक साजिश” बता रहा है, जबकि सरकार इसे “राजनीति में नैतिकता बहाल करने की पहल” कह रही है।

Sanjay Raut India News Nitish Kumar
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।