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उद्धव ठाकरे से बागी हुए सांसदों पर जमकर बरसे संजय राउत, पढ़िए आठ बड़े बयान

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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Sanjay Raut: महाराष्ट्र में उद्धव गुट एक बार फिर से टूट की कगार पर है। पहली टूट में एकनाथ शिंदे अपने साथ पार्टी सिंबल और तमाम विधायकों को ले गए थे। अब 9 सांसदों में से 6 बागी होने की कगार पर हैं। संजय राउत ने बुधवार को इन बागी सांसदों को जमकर खरी-खोटी सुनाई।

शिवसेना उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने आज कुछ ऐसा किया, जिसे सार्वजनिक तौर पर बहुत कम देखा जाता है। उद्धव गुट के बागी सांसदों को खुले तौर पर अपशब्द तक कह दिए। बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले उद्धव गुट के सांसद ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। बता दें, यह पूरा मामला उद्धव ठाकरे की बची हुई शिवेसना से 6 सांसदों की टूट का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिंदे गुट ने 'ऑपरेशन टाइगर' के तहत उद्धव के 6 सांसदों को अपनी तरफ मिला लिया है। खबरें हैं कि इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात का समय भी मांग लिया है।

इस खबर के आने के बाद बुधवार को ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोर्च संभाल लिया। उन्होंने न केवल बाकी सांसदों को गालियां दी बल्कि उन पर 50 करोड़ रुपए के लिए बिक जाने का सनसनीखेज आरोप भी लगाया।

आइए जानते हैं बेबाक संजय राउत के आठ बयानों को...

बागी सांसदों को दी गालियां

बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव गुट के बागी सांसदों गद्दार करार देते हुए राउत ने जमकर गालियां बकीं। इतना ही नहीं उन्होंने वहां मौजूद मीडियाकर्मियों से इन्हें सेंसर न करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा, "ये सा$ भो्#$के लोग बेईमान लोग हैं। इनके खून में बेईमानी है। अगर कोई पार्टी से गद्दारी करता है, तो उसे छोड़ेंगे नहीं।"

बाद में जब इस तरह की भाषा प्रयोग करने पर सवाल उठने लगे तो उद्धव गुट के सांसद ने कहा कि मराठी भाषा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि कब कौन सी भाषा बोलनी है।

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हमारा समय आएगा तब बताएंगे: संजय राउत

संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि 12 साल से जो पार्टी सत्ता में है। उसकी ताकत व्यक्तिगत पार्टी की नहीं है। बल्कि ईडी, सीबीआई और पैसे की है। जब उनकी पार्टी के पास ईडी और सीबीआई आएगी, तो हम बताएंगे की पार्टी तोड़ना किसे कहते हैं। बता दें, ठाकरे गुट का आरोप है कि भाजपा और शिंदे सेना मिलकर ऑपरेशन टाइगर चला रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजाप नेता वावनकुले ने कहा है कि भाजपा का इस पूरी प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है।

जिनकी रिक्शा में घूमने की औकात नहीं...: संजय राउत

उद्धव गुट के बागी सांसदों के खिलाफ भड़कते हुए संजय राउत ने आरोप लगाया कि इनकी रिक्शा में घूमने की औकात नहीं थी, आज यह चार्टेड प्लेन में घूम रहे हैं। उन्होंने लिखा, “नांदेड हवाई अड्डे पर एक चार्टर्ड विमान उतरता है, ऑपरेशन के नाम पर दो सांसदों को उठाकर निकल जाता है। इनकी रिक्शा में घूमने की औकात नहीं थी, आज यह निजी विमान में घूम रहे हैं। इनकी यह औकात ठाकरे के नाम की वजह से बढ़ी है। हर चीज का हिसाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने 15 करोड़ रुपए लिए उसके बाद चार्टर्ड में बैठे।

50 करोड़ का ऑफर दिया, अपना सपना मनी मनी: संजय राउत

उद्धव गुट के कुछ सांसदों द्वारा पार्टी बदलने को लेकर संजय राउत ने आरोप लगाया कि उन्हें 15 करोड़ रुपए का एडवांस मिला है। इस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके लिखा कि बहुत सस्ते में गए। इस पर रिपोस्ट करते हुए संजय राउत ने लिखा, "अपना सपना मनी-मनी। 15 करोड़ केवल ए़डवांस में मिले हैं। असलियत में डील 50 करोड़ में यह हुई है। इनकी इतनी औकात भी केवल शिवसेना और टीएमसी के सिंबल की वजह से हो पाई है।"

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सांसद ने चार बार खाई साईं बाबा की कसम: संजय राउत

संजय राउत ने आरोप लगाया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को ''खरीदने और दलों को तोड़ने'' की प्रवृत्ति लोकतंत्र तथा संविधान के लिए खतरा है। राउत ने उद्धव ठाकरे के साथ रविवार को हुई शिवसेना (उबाठा) सांसदों की बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि एक सांसद ने चार बार साईं बाबा की कसम खाई, दूसरे ने देवी भवानी के नाम पर शपथ ली तथा बाकियों ने अपने बच्चों और माताओं की कसम खाकर कहा कि वे हमारे साथ बने रहेंगे।

इन सांसदों के लिए हमने खून-पसीना बहाया: संजय राउत

उद्धव गुट के नेता बागी सांसदों को निशाने पर लेते हुए कहा कि अगर इनको जाना है, तो पहले इस्तीफा दें उसके बाद पार्टी छोड़कर चले जाएं। उन्होंने कहा,"'हमने इन सांसदों के लिए खून-पसीना बहाया है। हमने उन्हें टिकट दिया और अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक मदद भी की। ये सांसद उद्धव बालासाहेब ठाकरे और शिवसेना संस्थापक दिवंगत बालासाहेब ठाकरे के कारण निर्वाचित हुए हैं न कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी या महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कारण।"

बाला साहेब ने हमें बेटों की तरह माना: संजय राउत

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने बाल साहेब ठाकरे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा,"पार्टी ने हमें जो कुछ दिया है, उसे हम भूल नहीं सकते। बालासाहेब ठाकरे ने हमें बेटों की तरह माना और उद्धव ठाकरे ने हमेशा भाइयों जैसा व्यवहार किया।'' उन्होंने बागी सांसदों को निशाने पर लेते हुए कहा कि अगर कोई जाता है, तो वह गद्दारी कर रहा है।

लोकसभा अध्यक्ष से बात हुई, उन्होंने नियमों के पालन का भरोसा दिलाया: संजय राउत

संजय राउत ने कहा,"बातचीत के लिए हमारी स्पीकर साहब से बात हुई है। वह सम्माननीय व्यक्ति हैं। हम उन्हें बहुत मानते हैं। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि इस पूरे मामले में नियम कानून को ध्यान रखा जाएगा।"

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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