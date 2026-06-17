50 हजार के लायक नहीं, रिक्शा की औकात नहीं और फिर गंदी गाली; सांसदों पर खूब भड़के संजय राउत

इससे पहले शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने भाजपा को भी चेतावनी दी थी। उन्होंने सोमवार को कहा था, ‘जब हमारा दिन आएगा, तब हम दिखाएंगे कि पार्टी कैसे तोड़ी जाती है।’ इससे पहले 2022 में भी शिवसेना में बड़ी टूट हो चुकी है।

शिवसेना (UBT) से राज्यसभा सांसद संजय राउत खुलकर बागी नेताओं पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पहले उन्होंने दावा किया एक चार्टर्ड प्लेन के जरिए दो सांसदों को नांदेड़ से ले जाया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि इन नेताओं की रिक्शा में बैठने की औकात नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बागी सांसदों को अपशब्द भी कहे।

राउत ने लिखा था, 'नांदेड हवाई अड्डे पर एक चार्टर्ड विमान उतरता है, ऑपरेशन के नाम पर दो सांसदों को उठाकर निकल जाता है। इनकी रिक्शा में घूमने की औकात नहीं थी, निजी विमान से घूमने जितनी कीमत ठाकरे नाम की वजह से बढ़ी। हर एक चीज का हिसाब किया जाएगा।' हालांकि, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया था कि ये दो सांसद कौन थे।

50 हजार रुपये के लायक नहीं राउत ने तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की पोस्ट पर भी प्रतिक्रिया दी थी। साथ ही कहा था कि ये नेता 50 हजार रुपये के भी लायक नहीं हैं। उन्होंने लिखा था, 'अपना सपना मनी मनी! अरे नहीं महुआ जी, सांसदों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) तो 50 करोड़ (पचास खोके) तय हुआ है। 15 करोड़ तो सिर्फ एडवांस है। सच कहूं तो ये लोग 50,000 रुपये के भी लायक नहीं हैं। इनकी कीमत तो सिर्फ शिवसेना और टीएमसी (TMC) के ब्रांड लेबल की वजह से इतनी बढ़ गई है।'

इससे पहले राज्यसभा सांसद ने दावा किया था 15 करोड़ रुपये एडवांस के तौर पर दिए गए हैं। जिसपर मोइत्रा ने कहा था, 'सिर्फ 15 करोड़ रुपये? इतने सस्ते में क्यों जा रहे हैं? भरोसा कीजिए कि हमारे वालों को 4 करोड़ रुपये एडवांस मिले हैं और अगले 36 महीनों के कार्यकाल के लिए हर महीने ₹1 करोड़। ...हनी प्लस मनी।'

गालियां दीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राउत ने बगैर नाम लिए नेताओं को जमकर अपशब्द कहे। उन्होंने कहा, '...इसे कट मत करना। ये लोग जो हैं, बेईमान लोग हैं। बेईमानी इनके खून में है।'

शिवसेना UBT सांसद संजय राउत द्वारा संदिग्ध बागी सांसदों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा, 'उबाठा के सांसदों में एक असंतोष और नाराजगी है। उबाठा के विधायकों में भी असंतोष है। उनके नेतृत्व के प्रति जो अविश्वास है उसकी वजह से उनमें एक छटपटाहट और बेचैनी है। संजय राउत कल तक अपने सांसदों के लिए प्रेम और आदर की भाषा का इस्तेमाल करते थे आज वे सांसदों को गाली देने लगे। कल शाम तक तो उन्होंने अपने सांसदों को बिकाऊ तक कह दिया। आपकी पूरी पार्टी का नेतृत्व खत्म हो चुका है। आपके नेतृत्व में काम करने की क्षमता नहीं है।'