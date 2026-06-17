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50 हजार के लायक नहीं, रिक्शा की औकात नहीं और फिर गंदी गाली; सांसदों पर खूब भड़के संजय राउत

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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इससे पहले शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने भाजपा को भी चेतावनी दी थी। उन्होंने सोमवार को कहा था, ‘जब हमारा दिन आएगा, तब हम दिखाएंगे कि पार्टी कैसे तोड़ी जाती है।’ इससे पहले 2022 में भी शिवसेना में बड़ी टूट हो चुकी है।

50 हजार के लायक नहीं, रिक्शा की औकात नहीं और फिर गंदी गाली; सांसदों पर खूब भड़के संजय राउत

शिवसेना (UBT) से राज्यसभा सांसद संजय राउत खुलकर बागी नेताओं पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पहले उन्होंने दावा किया एक चार्टर्ड प्लेन के जरिए दो सांसदों को नांदेड़ से ले जाया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि इन नेताओं की रिक्शा में बैठने की औकात नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बागी सांसदों को अपशब्द भी कहे।

राउत ने लिखा था, 'नांदेड हवाई अड्डे पर एक चार्टर्ड विमान उतरता है, ऑपरेशन के नाम पर दो सांसदों को उठाकर निकल जाता है। इनकी रिक्शा में घूमने की औकात नहीं थी, निजी विमान से घूमने जितनी कीमत ठाकरे नाम की वजह से बढ़ी। हर एक चीज का हिसाब किया जाएगा।' हालांकि, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया था कि ये दो सांसद कौन थे।

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50 हजार रुपये के लायक नहीं

राउत ने तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की पोस्ट पर भी प्रतिक्रिया दी थी। साथ ही कहा था कि ये नेता 50 हजार रुपये के भी लायक नहीं हैं। उन्होंने लिखा था, 'अपना सपना मनी मनी! अरे नहीं महुआ जी, सांसदों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) तो 50 करोड़ (पचास खोके) तय हुआ है। 15 करोड़ तो सिर्फ एडवांस है। सच कहूं तो ये लोग 50,000 रुपये के भी लायक नहीं हैं। इनकी कीमत तो सिर्फ शिवसेना और टीएमसी (TMC) के ब्रांड लेबल की वजह से इतनी बढ़ गई है।'

इससे पहले राज्यसभा सांसद ने दावा किया था 15 करोड़ रुपये एडवांस के तौर पर दिए गए हैं। जिसपर मोइत्रा ने कहा था, 'सिर्फ 15 करोड़ रुपये? इतने सस्ते में क्यों जा रहे हैं? भरोसा कीजिए कि हमारे वालों को 4 करोड़ रुपये एडवांस मिले हैं और अगले 36 महीनों के कार्यकाल के लिए हर महीने ₹1 करोड़। ...हनी प्लस मनी।'

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गालियां दीं

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राउत ने बगैर नाम लिए नेताओं को जमकर अपशब्द कहे। उन्होंने कहा, '...इसे कट मत करना। ये लोग जो हैं, बेईमान लोग हैं। बेईमानी इनके खून में है।'

शिवसेना UBT सांसद संजय राउत द्वारा संदिग्ध बागी सांसदों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा, 'उबाठा के सांसदों में एक असंतोष और नाराजगी है। उबाठा के विधायकों में भी असंतोष है। उनके नेतृत्व के प्रति जो अविश्वास है उसकी वजह से उनमें एक छटपटाहट और बेचैनी है। संजय राउत कल तक अपने सांसदों के लिए प्रेम और आदर की भाषा का इस्तेमाल करते थे आज वे सांसदों को गाली देने लगे। कल शाम तक तो उन्होंने अपने सांसदों को बिकाऊ तक कह दिया। आपकी पूरी पार्टी का नेतृत्व खत्म हो चुका है। आपके नेतृत्व में काम करने की क्षमता नहीं है।'

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ओम बिरला ने स्वीकारा पत्र?

मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से बागी सांसदों के समूह ने मुलाकात कर ली है। साथ ही कहा जा रहा है कि स्पीकर ने उनका पत्र स्वीकार कर लिया है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। खबरें हैं कि बागी सांसद पहले स्वतंत्र समूह बनाने जा रहे हैं और इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना का समर्थन करेंगे।

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लेखक के बारे में

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निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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Sanjay Raut Shivsena
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