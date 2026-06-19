‘गद्दारों’ को फिर दिए गए 10 करोड़ रुपये, राजस्थान के होटल में ठहरे; बागी सांसदों पर भड़के संजय राउत
शिवसेना (UBT) के बागी 6 सांसदों को अगर अलग समूह के रूप में मान्यता मिल जाती है तो वे शुक्रवार को ही शिंदे की अगुआई वाली शिवसेना में शामिल होने का ऐलान भी कर सकते हैं। संजय राउत ने इन सांसदों को लेकर बड़ा दावा किया गया है।
टीएमसी के बाद शिवसेना (UBT) में बगावत और एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली शिवसेना में 6 सांसदों के शामिल होने के कयासों के बीच संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इन 6 सांसदों को 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं और उन्हें राजस्थान के किसी होटल में ले जाया गया है। पार्टी की संसदीय दल की बैठक में ये 6 सांसद उपस्थित नहीं थे। संजय राउत ने दावा किया कि इन बागियों को अयोग्य ठहराने और लोकसभा सदस्यता समाप्त करवाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पहले ही मिल चुके हैं 50 करोड़- संजय राउत
संजय राउत ने कहा कि बागी सांसदों को पुलिस सुरक्षा दी गई है। उन्होंने कहा का पार्टी बागी सांसदों के खिलाफ 'ऑपरेशन तुड़वा' शुरू करेगी। बता दें कि संजय राउत ने पहले दावा किया था कि सांसदों को 50 करोड़ रुपये की पेशकश की गई है। अब उन्होंने कहा कि है कि 50 करोड़ के अलावा 10 करोड़ रुपये और दिए गए हैं।
निंबालकर हत्याकांड के फैसले का इंतजार
राउत ने कहा कि जो लोग बगावत कर रहे हैं उनकी सीटों पर रीइलेक्शन होना चाहिए और फिर जनता खुद ही उन्हें जवाब दे देगी। अगर थोड़ी भी नैतिकता बची है तो उन्हें अपनी सीटों पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अनुपस्थित सांसदों में शामिल ओमराजे निंबालकर ने पुणे में कहा कि उन्होंने अभी कोई राजनीतिक फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके लिए पवनराजे निंबालकर हत्याकांड का फैसला अधिक महत्वपूर्ण है, जो 20 जून को आने वाला है। उन्होंने कहा कि फैसले के बाद ही वह अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे।
विप जारी होने से पहले ही लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया था प्रस्ताव
इस बीच शिवसेना (यूटीबी) की नेता सुषमा अंधारे ने दावा किया कि छह सांसदों ने पार्टी की बैठक के लिए विप जारी होने से एक दिन पहले ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अलग समूह की मान्यता के लिए पत्र सौंप दिया था। उन्होंने कहा कि इसी कारण बैठक में शामिल होने के लिए जारी विप कानूनी रूप से कमजोर पड़ सकता है। उधर महाराष्ट्र पुलिस के खुफिया विभाग ने संजय दीना पाटिल, नागेश पाटिल अष्टीकर, ओमराजे निंबालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, संजय देशमुख और संजय जाधव सहित अनुपस्थित छह सांसदों को वाई-प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। राउत ने कहा, 'अगर उनमें हिम्मत है तो ये सांसद और एकनाथ शिंदे सुरक्षा के बिना घूमकर दिखाएं।'
शुक्रवार को हो सकता है बड़ा ऐलान
सूत्रों के अनुसार, एकनाथ शिंदे ने बुधवार देर रात इन छह सांसदों से कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए बातचीत की। बताया जाता है कि करीब 30 मिनट चली इस बातचीत में उन्होंने सांसदों को आश्वस्त किया कि 'ऑपरेशन टाइगर' पूरा होने तक उनकी पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। सूत्रों के अनुसार कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूरी प्रक्रिया गोपनीय रखी गई है। यदि छह सांसदों के अलग समूह को मान्यता मिल जाती है तो उनके शुक्रवार को शिंदे गुट की शिवसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने की संभावना है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें