पीएम मोदी पर संजय राउत के 'औरंगजेब' वाले बयान पर उबाल; BJP बोली- पागल हो गए
शिवसेना (उद्धव ठाकरे) नेता संजय राउत ने पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से करते हुए उन्हें क्रूर बताया। इस पर BJP ने पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष मोदी के प्रति नफरत में पागल हो गया है।
शिवसेना (उद्धव ठाकरे) नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी को एक क्रूर नेता करार देते हुए कहा है कि वह उस मिट्टी से आते हैं जहां औरंगजेब का जन्म हुआ था। इससे सियासी माहौल गरमा गया है। BJP ने पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष पीएम मोदी से नफरत में इतना अंधा हो चुका है कि देश की जनता और नेताओं का अपमान कर रहा है। विपक्ष तो खुद औरंगजेब और गजनी जैसी ताकतों से प्रेरित है। उक्त बयानबाजी ऐसे वक्त में सामने आई है जब उद्धव ठाकरे गुट के कुछ सांसदों के पाला बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं।
ऐसा 'अघोरी' ‘क्रूर’ कभी पैदा नहीं हुआ- संजय राउत
संजय राउत ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि देश की राजनीति में इससे पहले ऐसा 'अघोरी' शख्स कभी पैदा नहीं हुआ। इससे पहले इतना क्रूर शख्स कभी सामने नहीं आया। देश ने जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिंह राव, बाबासाहेब आंबेडकर और बालासाहेब ठाकरे जैसे महान नेता दिए हैं। लेकिन जब हम मोदी को देखते हैं तो खौफ पैदा होता है। ऐसा व्यक्ति कहां से आया है?
मोदी उस मिट्टी से आते हैं, जहां औरंगजेब का जन्म
संजय राउत यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी उस मिट्टी से आते हैं, जहां औरंगजेब का जन्म हुआ था। औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ था, है ना… वहीं भाजपा ने संजय राउत पर कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी पीएम मोदी के प्रति नफरत में ‘पागल हो गए हैं’ क्योंकि वे उन्हें चुनावों में हरा नहीं सकते हैं। राउत ने न केवल प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया है वरन गुजरात का भी अपमान किया है।
हताशा के नए स्तर पर विपक्ष
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि संजय राउत के बयान से साफ है कि विपक्ष 'हताशा के नए स्तर' पर पहुंच गया है। वह केवल नरेन्द्र मोदी और संवैधानिक पद का ही अपमान नहीं कर रहे वरन पूरे गुजरात को निशाना बना रहा है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल राजनीतिक हताशा के कारण पहले भी नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। अब तो कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ अनेक आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं।
मोदी के लिए 150 से अधिक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल
शहजाद पूनावाला ने कहा कि विपक्ष की ओर से पीएम मोदी के लिए 150 से अधिक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा चुका है। अब कांग्रेस के सहयोगी संजय राउत ने गुजरात को औरंगजेब की धरती बताया है। उन्होंने पीएम मोदी पर बेहद अपमानजनक टिप्पणी की है। इससे उनकी मानसिकता उजागर होती है। विपक्षी नेताओं के पास पीएम मोदी की आलोचना के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है। यही कारण है वे अपमानजनक भाषा का सहारा लेते हैं। देशवासी उन्हें फिर इसका माकूल जवाब देंगे।
गाली-गलौज की राजनीति करता है विपक्ष
शहजाद पूनावाला ने कहा कि विपक्ष के नेता पीएम मोदी और भाजपा का विरोध करते-करते संवैधानिक पदों का भी अपमान करते हैं। वे राष्ट्रपति और लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री को अपशब्द कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ओबीसी परिवार और एक चाय बेचने वाले परिवार से आते हैं। विपक्ष के नेता सबसे खराब भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जिक्र प्रेम की करते हैं। असल में विपक्षी नेता प्रेम नहीं वरन अपमान और गाली-गलौज की राजनीति करते हैं। इसी सियासत ने उनको हर चुनावों में हार दिलाई है लेकिन वे लोग सुधरने का नाम नहीं लेते।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।