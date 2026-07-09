शरद पवार पर संजय राउत ने किया हमला तो भाजपा ने कसा तंज, कहा- महाविभाजन आघाड़ी
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राउत के बयान ने विपक्षी गठबंधन के भीतर गहरे मतभेदों को उजागर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन के पास न कोई लक्ष्य है, न कोई सोच और न ही एकजुटता है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शप) के अध्यक्ष शरद पवार की आलोचना किए जाने को लेकर उनपर निशाना साधा और कहा कि महाराष्ट्र का विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाडी (एमवीए) पूरी तरह से बिखराव का शिकार है। तंज कसते हुए विपक्षी गठबंधन को महाविभाजन आघाड़ी करार दिया।सत्तारूढ़ दल की यह प्रतिक्रिया राउत के उस बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से पवार की मुलाकात पर नाराजगी जताई थी। राउत ने कहा था कि उनकी पार्टी इस मुलाकात से आहत और परेशान है तथा इस तरह के कदम से शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता की विश्वसनीयता कम होती है। उन्होंने यह भी कहा था कि यह मुलाकात 'गद्दारों का महिमामंडन' करने जैसी है।
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राउत के बयान ने विपक्षी गठबंधन के भीतर गहरे मतभेदों को उजागर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन के पास न कोई लक्ष्य है, न कोई सोच और न ही एकजुटता है। पूनावाला ने एक वीडियो बयान में कहा, '' एमवीए का मतलब महा विकास आघाड़ी नहीं, बल्कि महा विभाजन आघाडी है। संजय राउत ने अब सिर्फ इसलिए शरद पवार जी पर हमला किया क्योंकि उन्होंने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इससे पता चलता है कि उनके पास न कोई मिशन है और न कोई विजन, केवल भ्रम और विभाजन है।''
उन्होंने दावा किया कि शिवसेना (उबाठा) अपनी ही पार्टी को एकजुट रखने में असमर्थ है, फिर भी वह बार-बार अपने सहयोगियों पर हमला करती है। पूनावाला ने कहा, ''सबसे पहले उद्धव सेना खुद को एकजुट नहीं रख पा रही है, फिर भी वह कांग्रेस और कई बार शरद पवार तथा राकांपा पर निशाना साधती है। उनकी एकता कहां है? क्या वे किसी मिशन या विजन के आधार पर एकजुट हैं? नहीं, वे सावरकर, अनुच्छेद 370 और हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर पूरी तरह विभाजित हैं। किसी भी मुद्दे पर उनमें सहमति नहीं है।''
भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि विपक्षी गठबंधन को एकजुट रखने वाला एकमात्र कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा का विरोध है। उन्होंने कहा, ''उन्हें साथ रखने वाली एकमात्र चीज प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा का विरोध करने की राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन वे हर बार बुरी तरह विफल होते हैं। यही उनका असली चेहरा है।''
दरअसल शरद पवार ने बुधवार को मुंबई के विधान भवन परिसर में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यालय में अपनी पार्टी के विधायकों से मुलाकात की थी। पवार राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर गठित उच्चाधिकार समिति के सदस्य के रूप में बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। बैठक के बाद महा विकास आघाडी के घटक दल राकांपा (शपव) के प्रमुख पवार ने शिंदे के कक्ष में जाकर उनसे शिष्टाचार मुलाकात की थी। गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में संजय राउत ने कहा, ''शरद पवार एक वरिष्ठ और सम्मानित नेता हैं। जब कोई वरिष्ठ नेता उस व्यक्ति के कार्यालय में जाकर ऐसी बैठक करता है, जिसने हमारी सरकार गिराई थी, तो उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है।''
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस