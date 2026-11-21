'परिसीमन बिल पास कराने के लिए सांसदों को 150 करोड़ का ऑफर', संजय राउत का सनसनीखेज दावा
संजय राउत ने आरोप लगाया कि परिसीमन बिल के समर्थन के लिए सांसदों को 150-150 करोड़ रुपये का ऑफर दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पहले यह रकम 100 करोड़ रुपये थी। जानिए अमित शाह के मुंबई दौरे और परिसीमन बिल पर उन्होंने क्या-क्या सवाल उठाए।
शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने परिसीमन बिल को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार इस बिल को पास कराने के लिए सांसदों को 150 करोड़ रुपये तक का ऑफर दे रही है। राउत ने दावा किया कि दो दिन पहले तक यह रकम 100 करोड़ रुपये बताई जा रही थी, जो अब बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दी गई है।
शुक्रवार को छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राउत ने कहा कि बड़ी संख्या में सांसदों से संपर्क किया जा रहा है और उन्हें परिसीमन बिल के समर्थन के बदले मोटी रकम देने की पेशकश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र के सांसद इस बिल का समर्थन करते हैं तो इस कथित ऑफर के आंकड़े को याद रखा जाना चाहिए। हालांकि, राउत ने यह नहीं बताया कि किन नेताओं या सांसदों से संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत भी पेश नहीं किया।
अमित शाह के बार-बार मुंबई आने पर भी उठाए सवाल
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार मुंबई दौरे पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसदों को समर्थन के लिए कथित तौर पर दी जाने वाली रकम का लेनदेन मुंबई के जरिए हो सकता है। राउत ने सवाल किया कि जब संसद का सत्र बुलाया नहीं जा रहा है तो अमित शाह बार-बार मुंबई क्यों आ रहे हैं? उन्होंने पूछा कि आखिर यहां किस तरह के लेनदेन हो रहे हैं?
महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों के बीच हुए दलबदल का जिक्र करते हुए राउत ने कहा कि पांच साल पहले एक विधायक को 50 करोड़ रुपये और एक सांसद को 75 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। ऐसे में 150 करोड़ रुपये की रकम को उन्होंने एक तरह से ‘सम्मानजनक कीमत’ बताते हुए तंज कसा। उन्होंने इस कथित खरीद-फरोख्त को ‘पॉलिटिकल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज’ करार दिया। राउत ने यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी छोड़कर गए छह सांसदों को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जुड़े एक सौदे के तहत 80-80 करोड़ रुपये दिए गए थे।
परिसीमन बिल पर फिर तेज हुई राजनीतिक हलचल
संजय राउत के ये आरोप ऐसे समय में आए हैं, जब केंद्र सरकार परिसीमन और संसद व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने से जुड़े विधेयकों के लिए दोबारा समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है।
इससे पहले इसी साल अप्रैल में पेश किया गया संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को लोकसभा में जरूरी विशेष बहुमत हासिल नहीं कर पाया था। इसके बाद इससे जुड़े परिसीमन विधेयक और एक अन्य आश्रित विधेयक को आगे नहीं बढ़ाया गया। अब सरकार इस मुद्दे पर नए सिरे से विधायी पहल करने पर विचार कर रही है। हालांकि, संसद का विशेष सत्र बुलाने की तारीखों का अभी ऐलान नहीं किया गया है।
इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के बीच भी अलग-अलग रुख सामने आए हैं।
14 नवंबर को एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने संकेत दिया था कि उनकी पार्टी सिद्धांत रूप में हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50 फीसदी बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करने को तैयार है। शुक्रवार को कांग्रेस ने कहा कि वह सरकार के साथ नए परिसीमन बिल पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन चाहती है कि इस प्रक्रिया को 2027 की जनगणना से अलग रखा जाए।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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